Festival statt Weinfest: 26 Winzer probieren etwas Neues und verwandeln in Guldental am 30. Mai die Naheweinstraße in eine Weinmeile. Und abends ist Party angesagt.
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Statt dem obligatorischen Weinfest gehen die Guldentaler Winzer neue Wege. Erstmals richten die Weingüter Ritter, Alois Klöckner, Orben, Dr. Gänz, Carsten Schmitt, Wolfgang Klöckner, Wolfgang Schneider, Thomas Rickes, Enk, Rainer Klöckner, Franz-Josef Zimmermann, Kruger, Königswingert Gregor Zimmermann, Bauer, Helmut Schmitt, Zehnthof und Frederic Kruger, am Samstag, 30.