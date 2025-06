Ob der Kornmarkt sich tatsächlich zur Kunstmeile entwickelt, dürfte nach dem ersten Kunstspektakel des Art Tour Projektes mit neun Künstlern am vergangenen Samstag fraglich sein. Denn der gepflasterte Platz – einer der Hitze-Hot-Spots Bad Kreuznachs – war eigentlich viel zu heiß, um die Ausstellung der Künstler mit einem längeren Besuch zu würdigen. Das war schade, denn die Initiative der Kunstschaffenden, die bewusst mit ihren Werken in die Öffentlichkeit gehen, verdient einfach deutlich mehr Aufmerksamkeit.

Natürlich sind Künstler wie Peter Trautmann stadtbekannt. Dennoch überrascht auch ein Trautmann immer wieder die Freunde seiner Kunst. Er dürfte nämlich der erste Maler in Bad Kreuznach sein, der das Brückenhaus im neuen Fachwerkgewand auf Leinwand gemalt hat. Noch ehe der letzte Bauzaun gefallen war, hatte er sein erstes Gemälde vom Brückenhaus gemalt. Interessant war übrigens, dass Trautmann die niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts, etwa Johannes Vermeer, entdeckt hat und dessen Werk in seinem typischen Stil ins naheländische Bad Kreuznach transloziert hat. Trautmann und Achim May zeigen schon Jahre lang ihre Kunst an öffentlichen Orten in der Stadt, doch mittlerweile haben sie Zuwachs bekommen. Rund 20 Künstler gehören zu ihrer Gruppe. Kommuniziert wird über Whats-App. Wer sich aufs „heiße Pflaster" des Kornmarktes traute, der konnte Samstag darum einige bisher eher unbekanntere Künstler und ihre Werke kennenlernen.

„Ich habe große Freude in der Gruppe.“

Künstlerin Doris Klauer

Zunächst einmal ist die Begeisterung bei allen Künstlern groß, wie offen sie von May und Trautmann in der Gruppe aufgenommen wurden. Am Samstag wurde deutlich, dass jegliche Art von Kunst und damit auch jeder Künstler willkommen ist. Jeder der Künstler bringt zudem seine eigene Geschichte mit in die Gruppe rein, was Abwechslung schafft. So auch Gabriele Ruß, die über Trautmann zur Gruppe stieß. Wer mit ihr spricht, der spürt, wie wichtig ihr die Kunst ist. Während sie malt, schreibt ihr Mann Alexander an einem Buch. Auch ein Blick auf den Stand von Jürgen Delker lohnte. Unter anderem zeigte er ein Aquarell, dass die Idylle eines elsässischen Dorfes mit Kirche und neben stehendem typisch elsässischem Bauerngebäude zeigt. Eine wirklich feine Arbeit. Auch Doris Klauer braucht sich mit ihren Werken keineswegs verstecken. Sie gehört seit Dezember zur Gruppe dazu. „Ich habe große Freude in der Gruppe“, erzählt sie. Auch sie kam am Samstag ganz schön ins Schwitzen. Daher will sie sich möglichst bald einen Pavillon zulegen.

i Gabriele Ruß (2. von links) und ihre Künstlerkollegen besprechen eines ihrer Werke. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Trotz der Temperaturen zeigte sich schon während der Premiere am Samstag, dass die Idee der Künstler richtig ist, gewissermaßen durch das Band der Kunst, die beiden Stadtteile auf der Nord- und Südseite der Alten Nahebrücke zu verbinden. Folgerichtig findet die nächste Auflage des Art Tour Projektes am 26. Juli auf dem Eiermarkt statt. Eine dritte Auflage ist schon einmal für Anfang September im Kurpark oder an der Pauluskirche geplant.