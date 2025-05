Kirn hat nun sein eigenes Marktfrühstück. Die Premiere am Samstag war ein voller Erfolg. Da passte einfach alles!

Was für ein Auftakt! Am Samstag, verwandelte sich der Kirner Marktplatz ab 10 Uhr in einen lebendigen Treffpunkt für Genießer und Musikfreunde. Bei frühsommerlichem T-Shirt-Wetter feierte das erste Kirner Marktfrühstück seine Premiere – und das mit großem Erfolg. Für das kulinarische Highlight sorgte das Landgasthaus Wartenstein mit Chefin Julia Matos und ihrem Team, die ein reichhaltiges Frühstücksbuffet präsentierten, das keine Wünsche offenließ. Ob süß oder deftig – jeder kam auf seine Kosten.

i Die Fleischwurst des Kirner Rewe Team fand reißenden Absatz und musste mehrmals nach geholt werden. Sebastian Schmitt

Die Gewerbeinitiative KLAR um Vorsitzenden Gunnar Venter strahlte mit der Sonne um die Wette. Gemeinsam wurde frisches Kirner Bier gezapft, das hervorragend zum warmen Markttag passte. Auch der Kirner Rewe Markt zeigte sich von der besten Seite: Marktleiterin Lena Isenbruck und Metzgermeister Marco Müller servierten warme, kesselfrische Fleischwurst – ein Renner, der reißenden Absatz fand. Für die musikalische Begleitung sorgte die Band PocketRock mit Sängerin Sabrina Böß. Ihr Motto war: „Wenig Platz, wenig Instrumente, aber ganz viel Stimme.“ Mit „unplugged“ Rock- und Popsongs verzauberte die Gruppe die Gäste den ganzen Tag über und sorgte für entspannte Stimmung. Das Publikum war bunt gemischt: Opa Dieter Heinrich aus Bergen genoss den Tag mit seiner Familie, ebenso wie die junge Mama Ina Schinz aus Simmertal, die mit ihrer Familie per Fahrrad zum Event kam. Viele Besucher blieben deutlich länger als geplant und äußerten einen klaren Wunsch: Mehr solcher Veranstaltungen!

i Für das kulinarische Highlight sorgte das Landgasthaus Wartenstein mit Chefin Julia Matos und ihrem Team, die ein reichhaltiges Frühstücksbuffet präsentierten, Sebastian Schmitt

Fazit: Der Kirner Marktplatz zeigte sich von seiner charmantesten Seite – mit strahlendem Sonnenschein, guter Laune, liebevollem Angebot und einer Atmosphäre, die man nicht planen kann. Die Veranstalter ziehen ein positives Resümee. Gunnar Venter fand: „Das ist nicht nur nett – das ist richtig schön. Und: gerne wieder!“