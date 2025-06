Das erste Altstadtfest nach 16 Jahren können die Werbegemeinschaft Blickpunkt und die Stadt Meisenheim als Erfolg verbuchen. Von dem im Wetterbericht angekündigten Unwetter mit Sturm und Hagel blieb das Fest glücklicherweise verschont. Lediglich die Ausläufer waren zu spüren.

Viele Besucher trotzten Wind und Wetter und erlebten einen rundum gelungenen Abend mit den Bands Road to Amsterdam und Impact auf dem Marktplatz sowie mit DJ Steffen und dem Förderverein Pumptrack auf dem Rapportierplatz und Trommelwirbel mit Tanz und senegalesischer Lebensfreude am Modehaus Weber.

i Die Band Road to Amsterdam um den Sänger und Gitarristen Jeremias Eschrich (vorne) stimmte mit Eigenproduktionen in deutscher Sprache auf den Abend ein. Roswitha Kexel

Als am Nachmittag Wind und Regen durch die Untergasse fegte, fragte sich mancher, ob das Fest überhaupt stattfinden kann. Einzelne Standbetreiber dachten schon an die Heimreise. Doch wie so oft bei Veranstaltungen, hatte Meisenheim wieder einmal Glück. Pünktlich zum Start des Altstadtfestes, gegen 18 Uhr, hörte der Regen auf. Die Vereine SSV, SG Meisenheim/Desloch/Lauschied und JSG Nahe-Glan stellten rasch Tische und Bänke auf dem Marktplatz auf – und das Fest konnte beginnen. Einige Essensstände hatten schon vorab geöffnet, sodass Besucher das breit gefächerte Angebot, das von Grillwurst und Pommes über Pizza, ungarisches Langos, türkische Spezialitäten und schwäbische Käsespätzle bis zu Wildbratwurst und afrikanischen Speisen reichte, genießen konnten. Auch die heimische Gastronomie hatte Zulauf, insbesondere der neu eröffnete Azad Grill im ehemaligen Altstadtcafé in der Untergasse.

i Auf dem Rapportierplatz beim Förderverein Pumptrack und DJ Steffen ging es etwas gemütlicher zu. Roswitha Kexel

Am Schuhhaus Walter hatte der Abiturjahrgang des Paul-Schneider-Gymnasiums einen Weinstand aufgebaut. Der Erlös soll der Finanzierung ihres Abschlussballs dienen. Dazu legten Jonas Breit und Gerd Beichler vom Repair Café auf einem reparierten Plattenspieler Schallplatten auf, was vor allem ältere Besucher in Erinnerungen schwelgen ließ. Sie durften sogar aus einem kleinen Fundus auswählen, welche Schallplatte Jonas Breit auflegen sollte.

i Viele Besucher steuerten zielstrebig den Infostand mit Unterschriftenlisten am Untertor an und wollen auch zum Infoabend bezüglich des Trägerwechsels am GZG am Freitag, 6. Juni, 19 Uhr, ins Gemeindehaus Meisenheim kommen. Roswitha Kexel

In den ersten Stunden des Altstadtfestes ging es jedoch auch um ein ernstes Thema: Die Entwicklungen am Gesundheitszentrum Glantal (GZG), dem ein Trägerwechsel bevorsteht. Alt-Stadtbürgermeister Gerhard Heil, die Beigeordneten Eugen Krax, Torsten Wenzel und Martin Zimmermann sowie die Alt-VG-Bürgermeister Dietmar Kron und Alfons Schneider warben um Stimmen für eine Bürgerinitiative, die am Freitag, 6. Juni, 19 Uhr, im Gemeindehaus Meisenheim gegründet werden soll und sich gegen den Verkauf des GZG richtet. Sie erhielten auch Besuch von den SPD-Vertretern Denis Alt, Markus Stein und Sonja Bräuer und diskutierten mit ihnen. Insgesamt war der Zuspruch groß. Viele kamen zielstrebig auf den Infostand zu und fragten: „Wo kann ich unterschreiben fürs Krankenhaus?" Nach drei Stunden zählte Dietmar Kron 790 Stimmen.

Viel Lob und Anerkennung für die Organisation des Festes gab es für das Frauen-Power-Team um die Blickpunkt-Vorsitzende Christina Reich, das im Vorfeld einiges geleistet hatte und gestern Morgen auch zum Aufräumen mit Besen und Schaufel antrat.