Erstes Adventsfenster im Nieselregen eröffnet

Im Nieselregen eröffneten sie das erste Adventsfenster: Acht Frauen von der Kreativgruppe der Landesehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ sammelten dafür schon vor Monaten Ideen und setzten diese nun in Szene.
Bereits zum siebten Mal haben acht Frauen von der Kreativgruppe der Landesehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ das erste Adventsfenster im Kirchencafé am Schlossplatz entworfen, geschmückt und bei einer Begegnung mit gemeinsam gesungenen Adventsliedern, Geschichten und Gedichten eröffnet.