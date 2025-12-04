Kreative Meisenheimer Frauen Erstes Adventsfenster im Nieselregen eröffnet Roswitha Kexel 04.12.2025, 14:00 Uhr

i Trotz Nieselregen konnte die Kreativgruppe zahlreiche Besucher zum ersten Adventsfenster am Kirchencafé in der Amtsgasse begrüßen. Roswitha Kexel

Im Nieselregen eröffneten sie das erste Adventsfenster: Acht Frauen von der Kreativgruppe der Landesehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ sammelten dafür schon vor Monaten Ideen und setzten diese nun in Szene.

Bereits zum siebten Mal haben acht Frauen von der Kreativgruppe der Landesehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ das erste Adventsfenster im Kirchencafé am Schlossplatz entworfen, geschmückt und bei einer Begegnung mit gemeinsam gesungenen Adventsliedern, Geschichten und Gedichten eröffnet.







