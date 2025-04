Erster Spatenstich für Projekte in Rümmelsheim

Zwei Projekte gehen in Rümmelsheim nach langer Planungszeit an den Start: der Trollgarten als Begegnungsplatz und die Sanierung des Eingangs der Trollbachhalle.

Der offizielle erste Spatenstich für die Projekte „Begegnungsplatz Trollgarten“ und „Sanierung Eingang Trollbachhalle“, war schon ein ganz besonderes Ereignis für die Gemeinde im Trollbachtal. „Nach langer Zeit der Planung und Vorbereitung ist es nun endlich so weit. Wir sind stolz und voller Freude, da mit viel ehrenamtlichem Engagement beide Projekte mit dem heutigen Tag begonnen werden“, hob Ortsbürgermeister Manfred Wein vor zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern, Rats- und Ausschussmitgliedern, den Kleinen der Kindertagesstätte Takatuka-Land, den Heimatpflegern 09, Vertretern des Gartengestaltungs-Unternehmen aus Rüdesheim/Rhein, der Kreisbeigeordneten Andrea Silvestri (CDU), sowie VG-Bürgermeister Michael Cyfka hervor.

Wein wies darauf hin, dass es aktuell keinen Kinderspielplatz im Ort gibt, „was sich aber durch den Bau des Trollgartens ändern wird. Mit dem Trollgarten wird ein Ort geschaffen, an dem sich Menschen aller Altersklassen treffen und aufhalten können. Auch Wanderer die direkt am hier verlaufenden Wanderweg 'Mee(h)r Sehen Tour' vorbei kommen“. Laut Wein werden in die Maßnahme Trollgarten 265.000 Euro investiert. 145.000 Euro steuert das Leader-Projekt bei. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt bei 120.000 Euro, die durch verschiedene Eigenleistungen noch etwas gesenkt werden. Der Ortsbürgermeister zeigte sich überzeugt davon, „dass dabei viele Rümmelsheimer helfen werden“.

Barrierefreien Zugang schaffen

Mit der Sanierung des in die Jahre gekommenen Eingangs der Trollbachhalle, wird auch ein barrierefreier Zugang zum oberen Hallenbereich geschaffen. Die Kosten liegen bei 160.000 Euro, die aus dem Investitionsstock des Landes mit 60.000 Euro gefördert werden. Insgesamt investiert die Gemeinde Rümmelsheim/Burg Layen in beide Projekte 425.000 Euro. Wein sagte abschließend: „Wir freuen uns alle auf die Zusammenarbeit mit dem beauftragten Unternehmen und sind neugierig auf jeden Fortschritt in den kommenden 20 Wochen der geplanten Bauzeit“.