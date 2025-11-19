Tierleid soll gemindert werden Erster Schritt zur Kreuznacher Katzenschutzverordnung 19.11.2025, 17:00 Uhr

Eine Katze balanciert auf einem Gartenzaun: Um Tierleid zu mildern, hat der Hauptausschuss der Stadt Bad Kreuznach für eine Katzenschutzverordnung ausgesprochen.

Bekommt nach der Verbandsgemeinde Nahe-Glan auch die Stadt Bad Kreuznach eine Katzenschutzverordnung? Einen ersten Schritt dorthin hat die Politik jetzt gemacht.

Einstimmig hat sich der Hauptausschuss dafür ausgesprochen, die Verwaltung damit zu beauftragen, eine Katzenschutzverordnung für die Stadt Bad Kreuznach zu erarbeiten. Dem Empfehlungsbeschluss muss nun noch der Stadtrat zustimmen. Den Antrag hatte die Fraktion der Fairen Liste gestellt, um das Leid wild lebender Katzen zu verringern.







