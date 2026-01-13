Bad Kreuznacher Auszeichnung Erster Schorsch-Renkel-Ordensträger ohne Vereinsbindung Josef Nürnberg 13.01.2026, 11:00 Uhr

i Den neuen Ordensträger Markus Wolf umrahmten (von links) Zugmarschallin Cornelia Christmann-Faller, Landrätin Bettina Dickes, Ehefrau Michaela Christmann-Bott und Manfred Schulze, Vorsitzender der Kreiznacher Narrefahrt. Josef Nürnberg

Mehr Sitzungsbesuche als er hat wohl nur eine aufzuweisen: Markus Wolf ist neuer Träger des Schorsch-Renkel-Ordens und hat sich die Landrätin Bettina Dickes als Laudatorin auserkoren.

Der Journalist Markus Wolf aus Oberhausen/Nahe ist neuer Träger des Schorsch-Renkel-Ordens. Am Sonntag verlieh der Verein Kreiznacher Narrefahrt Wolf diese vereinsübergreifende Auszeichnung für Verdienste rund um den Karneval in Bad Kreuznach. Der neue Ordensträger ist der erste Träger dieses Ordens, der aktuell keinem Karnevalsverein angehört.







