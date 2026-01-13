Mehr Sitzungsbesuche als er hat wohl nur eine aufzuweisen: Markus Wolf ist neuer Träger des Schorsch-Renkel-Ordens und hat sich die Landrätin Bettina Dickes als Laudatorin auserkoren.
Der Journalist Markus Wolf aus Oberhausen/Nahe ist neuer Träger des Schorsch-Renkel-Ordens. Am Sonntag verlieh der Verein Kreiznacher Narrefahrt Wolf diese vereinsübergreifende Auszeichnung für Verdienste rund um den Karneval in Bad Kreuznach. Der neue Ordensträger ist der erste Träger dieses Ordens, der aktuell keinem Karnevalsverein angehört.