Ausgezeichnete Nahe-Weine
Erster Preis für Bambergers limitierten Premium-Sekt
Die Eheleute Heiko und Ute Bamberger aus Meddersheim haben allen Grund, mit einem Gläschen Sekt anzustoßen: Ihre Produkte heimst
Die Eheleute Heiko und Ute Bamberger aus Meddersheim haben allen Grund, mit einem Gläschen Sekt anzustoßen: Ihre Produkte heimsten beim Deutschen Sekt Award 2026 der Fachzeitschrift „Vinum“ einen ersten, zwei zweite und einen dritten Platz ein sowie eine Auszeichnung als „Best Buy“.
NORBERT KRUPP. Norbert Krupp

Fünf Auszeichnungen gab es in diesem Jahr beim „Sektaward“ des Weinmagazins „Vinum“ für die Meddersheimer Winzer Ute und Heiko Bamberger. Herausragend der erste Platz für den Premium-Sekt „Decade Riesling“, der auf 500 Flaschen limitiert wurde. 

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Die besten Sekterzeuger Deutschlands, also quasi die „Crème de la Crème“, beteiligten sich am „Vinum Deutscher Sektaward 2026“ des bundesweit führenden Weinmagazins. Dabei sammelten die Eheleute Heiko und Ute Bamberger aus dem beschaulichen Meddersheim fünf Auszeichnungen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

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