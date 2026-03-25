Fünf Auszeichnungen gab es in diesem Jahr beim „Sektaward“ des Weinmagazins „Vinum“ für die Meddersheimer Winzer Ute und Heiko Bamberger. Herausragend der erste Platz für den Premium-Sekt „Decade Riesling“, der auf 500 Flaschen limitiert wurde.
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Die besten Sekterzeuger Deutschlands, also quasi die „Crème de la Crème“, beteiligten sich am „Vinum Deutscher Sektaward 2026“ des bundesweit führenden Weinmagazins. Dabei sammelten die Eheleute Heiko und Ute Bamberger aus dem beschaulichen Meddersheim fünf Auszeichnungen.