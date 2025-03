„Die Brücke“ ist die erste theaterpädagogische Kita in Bad Kreuznach. Die Kinder sollen so zusätzlich gefördert werden.

Ab sofort trägt die Kita „die Brücke“ in der Dürerstraße den Titel einer „theaterpädagogischen Kindertagesstätte“. Nils Wachner, beim Jugendamt zuständig für den Bereich Kitas, überreichte die Auszeichnung offiziell an Kita-Leiterin Sulamith Mörtzschke und die Erzieherinnen.

Die theaterpädagogische Kita sei die erste ihrer Art in der Stadt. „Ich bin daher sehr froh, die Kita auszeichnen zu können, als Bestätigung für die sehr gute Arbeit für die Kinder in der Stadt“, lobte Wachner.

Fortbildung über drei Jahre

Kita-Leiterin Mörtzschke und die Erzieherin Angelina Boße hatten sich über drei Jahren hinweg an der Akademie der kulturellen Bildung in Remscheid fortgebildet und fundierte Kenntnisse im Bereich Theaterpädagogik erworben, die künftig in den pädagogischen Alltag der Kita integriert werden. Der ganzheitliche Ansatz der Kita kann mit theaterpädagogischen Elementen zusätzlich gefördert werden und die Kinder auf ihrer Reise zur Selbstentdeckung, persönlicher Entfaltung und sozialer Verantwortung wirksam begleiten, betonte Mörtzschke. „Durch theaterpädagogische Übungen und szenische Darstellungen lernen die Kinder, ihren Körper als wertvolles Medium für Ausdruck und Kommunikation zu nutzen“, sagte die Kita-Leiterin. So komme jetzt vor allem dem „heuristischen“ (von griechisch heurisko: entdecken) Spielmaterial besondere Bedeutung zu. Hierbei fügten die Kinder Alltagsgegenstände etwa Handtücher, Ringe und Bürsten zu kleinen Kunstwerken zusammen und entdeckten dabei neue Formen der Kreativität. Dies fördere nicht nur die Fantasie der Kinder, sondern stärke auch ihre Selbstwahrnehmung und Teamfähigkeit, erläuterte Sulamith Mörtzschke.

René Brede vom Sozialwerk für christliche Bildung, das als Träger der Einrichtung fungiert, hob das nun bestehende Alleinstellungsmerkmal der Einrichtung hervor. „Mit der Kita ‚Die Brücke’ haben wir jetzt in Bad Kreuznach die erste theaterpädagogische Kita in ganz Rheinland-Pfalz überhaupt“, betonte Brede.