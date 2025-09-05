Weder die IG Metall noch die Vertreter von Musashi sind mit dem Verlauf des ersten Verhandlungstages bei den Tarifverhandlungen zufrieden. Die Gewerkschaftsvertreter fordern Standortgarantien und wollen über einen Sicherungstarifvertrag verhandeln.

Für die Arbeitnehmervertretung der Beschäftigten aller deutscher Musashi-Werke verlief der Auftakt der Tarifverhandlungen enttäuschend. Wie die IG Metall mitteilt, hat die Arbeitgeberseite darüber informiert, dass für sämtliche deutschen Standorte – auch für die drei Standorte an der Nahe Bockenau, Bad Sobernheim und Grolsheim – keine Standortgarantien gegeben werden.

Sechs Stunden Verhandlung ohne Ergebnis

Die Gewerkschaft bemängelt, dass die Unternehmensleitung weiterhin keine Aussage zur zukünftigen Personalbemessung an den Standorten und keine Aussagen über eine Patronatserklärung (Bürgschaft) der Konzernmutter MSI gegenüber den deutschen Standorten trifft. Zudem habe der Arbeitgeber keine konkreten Zahlen und Daten vorgelegt, welche finanziellen Effekte die Schließungen und Entlassungen haben sollen. Die Tarifverhandlungen über die Änderung des Transformations-, Zukunfts- und Sozialtarifvertrags (TZS-TV) waren nach nur sechseinhalb Stunden bereits beendet. Wie die IG Metall weiter mitteilt, ist die Situation bei Musashi sehr ernst: Das Volumen der Neuaufträge in 2025 betrage rund 7 Millionen Euro, für die Absicherung der Nahe-Standorte und des Werkes in Lüchow wäre aber ein Auftragsvolumen von circa 50 Millionen Euro erforderlich.

Da die Arbeitgeber kein schlüssiges Zukunftskonzept vorgelegt hätten und gleichzeitig die finanziellen Absicherungen für alle Beschäftigten massiv verschlechtert werden sollen, habe die Verhandlungskommission der IG Metall keine Vorschläge machen können. Alle Beschäftigten der deutschen Musashi-Werke hätten in den letzten Jahren auf rund 12 Millionen Euro an Entgelt verzichtet, betonen die Gewerkschafter. In den Verhandlungen habe man von der Geschäftsleitung auch die tarifliche Absicherung bei Insolvenz für Mitglieder der IG Metall und tarifliche Erweiterung der Rechte zum Schutz der Mitglieder der IG Metall bei Verkauf, Umwandlung, Betriebsübergang von Unternehmen, Werken und Betriebsteilen von Musashi gefordert.

Arbeitgeber wollen Standortgarantie streichen

„Die Geschäftsleitung sagt, dass die Standorte im Nahetal sicher sind und sich die restlichen Beschäftigten in Lüchow keine Sorgen machen müssen. Warum soll dann die tarifliche Standortgarantie mit Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen und Mindestpersonalbemessung bis 2030 aus dem TZS-TV auch für diese abgeschafft werden“, fragt Ingo Petzold, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Bad Kreuznach. Über einen Sicherungstarifvertrag wolle die Arbeitgeberseite überhaupt nicht verhandeln. Auch die tariflichen Ausbildungsgarantien sollen bis 2030 abgebaut werden. „An der Nahe wollen wir Sicherheiten für die Zukunft“ unterstreicht Simone Krämer, Betriebsratsvorsitzende der Werke im Nahetal die Forderung der Arbeitnehmervertreter.