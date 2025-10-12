Standort Freizeitpark Planig Erste Sitzung dreier Beiräte mit heißen Diskussionen Josef Nürnberg 12.10.2025, 18:00 Uhr

i Etwa 50 Zuhörer waren zur ersten gemeinsamen Sitzung der Ortsbeiräte Planig, Bosenheim und Ippesheim in die Planiger Nahetalhalle gekommen. Josef Nürnberg

Drei Ortsbeiräte tagen gemeinsam: In der Nahetalhalle ging es um einen Bahnhaltepunkt in Planig und um einen Freizeitpark Ost. Erstmals nach der Eingemeindung von Bosenheim, Ippesheim und Planig kam es zu der Sitzung der drei Gremien.

56 Jahre hat es nach der Eingemeindung von Bosenheim, Ippesheim und Planig gedauert, bis die Ortsbeiräte der drei Stadtteile am Donnerstag erstmals gemeinsam tagten. Die Premiere war gelungen, die Sitzung top vorbereitet. Laut Planigs Ortsvorsteher David Feld, der die Sitzungsleitung innehatte, wird es nicht die letzte gemeinsame Zusammenkunft gewesen sein.







