Kreuznacher Rheingrafenstein Erste Einschätzung zu Schäden an der Burgruine 15.04.2026, 18:00 Uhr

i Was die Gutachter in ihrem Bericht festgestellt haben, ist beispielsweise dieser Ausbruch aus der Mauer des mittleren Turms, auf dem einst die Holzbrücke gelagert war. Dieser Schaden existiert jedoch schon seit Jahren (unser Foto stammt vom Februar 2023) und hat sich seit mindestens drei Jahren nicht mehr verändert. Robert Neuber

Der Debatte um die mögliche Sperrung des Rheingrafensteins liegt eine „erste Einschätzung“ zugrunde, die der Oberweseler Architekt Hubertus Jäckel vorgelegt hat. Für eine erste Begutachtung würde er 80.000 Euro berechnen.

Mit unserem Kommentar zu „administrativem Kleingeist“ konnte sich der Bad Münsterer Kommunalpolitiker Willi Kuhn nicht anfreunden. Denn es habe schließlich eine „erste Einschätzung“ eines Fachmanns gegeben, der auf Schäden hingewiesen habe. Freundlicherweise stellte uns Kuhn den Bericht des Oberweseler Architekten Hubertus Jäckel zur Verfügung.







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