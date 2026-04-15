Kreuznacher Rheingrafenstein: Erste Einschätzung zu Schäden an der Burgruine
Kreuznacher Rheingrafenstein
Erste Einschätzung zu Schäden an der Burgruine
Der Debatte um die mögliche Sperrung des Rheingrafensteins liegt eine „erste Einschätzung“ zugrunde, die der Oberweseler Architekt Hubertus Jäckel vorgelegt hat. Für eine erste Begutachtung würde er 80.000 Euro berechnen.
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Mit unserem Kommentar zu „administrativem Kleingeist“ konnte sich der Bad Münsterer Kommunalpolitiker Willi Kuhn nicht anfreunden. Denn es habe schließlich eine „erste Einschätzung“ eines Fachmanns gegeben, der auf Schäden hingewiesen habe. Freundlicherweise stellte uns Kuhn den Bericht des Oberweseler Architekten Hubertus Jäckel zur Verfügung.