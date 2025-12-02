Erst nach drei Jahren: Ja zu ukrainischer Partnerschaft

Um die Ukraine zu unterstützen, hatte das Gremium bereits im Sommer 2022 beschlossen, eine Partnerschaft anzuregen. Mit Pervomajsk hat man offenbar erst jetzt eine geeignete Stadt dafür gefunden. Nicht nur das sorgte im Plenum für dicke Luft.
Als Zeichen der Solidarität und zur Stärkung des angegriffenen Landes: Der Bad Kreuznacher Kreistag hat in seiner Sitzung am Montag eine Partnerschaft zwischen dem Kreis und der südukrainischen Stadt Pervomajsk mehrheitlich beschlossen. Die Entscheidung geht auf einen Antrag der CDU-Fraktion vom Juli 2022 zurück, also rund fünf Monate nach Beginn des Ukrainekrieges.