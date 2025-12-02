Bad Kreuznacher Kreistag Erst nach drei Jahren: Ja zu ukrainischer Partnerschaft Markus Kilian 02.12.2025, 20:00 Uhr

i Wenige Tage nach Beginn des Ukraine-Kriegs im Frühjahr 2022 leuchteten die Bad Kreuznacher Brückenhäuser solidarisch in den Farben der ukrainischen Flagge. Auch der Kreis möchte sich solidarisch zeigen und hat eine Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt Pervomajsk beschlossen. Der Antrag dazu liegt allerdings schon mehr als drei Jahre zurück. Markus Kilian

Um die Ukraine zu unterstützen, hatte das Gremium bereits im Sommer 2022 beschlossen, eine Partnerschaft anzuregen. Mit Pervomajsk hat man offenbar erst jetzt eine geeignete Stadt dafür gefunden. Nicht nur das sorgte im Plenum für dicke Luft.

Als Zeichen der Solidarität und zur Stärkung des angegriffenen Landes: Der Bad Kreuznacher Kreistag hat in seiner Sitzung am Montag eine Partnerschaft zwischen dem Kreis und der südukrainischen Stadt Pervomajsk mehrheitlich beschlossen. Die Entscheidung geht auf einen Antrag der CDU-Fraktion vom Juli 2022 zurück, also rund fünf Monate nach Beginn des Ukrainekrieges.







