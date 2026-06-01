Sanierung am Rotenfels Erst Eidechsen vergrämen, dann ran an die Mauer Robert Neuber 01.06.2026, 00:00 Uhr

i Am Götzenfels, also links vom Rotenfels, werden die Mauern in der alten Weinlage saniert. Aber erst, wenn die Eidechsen nicht mehr in den Ritzen sitzen. Robert Neuber

Die Plastikplanen über den alten Bruchsteinmauern am Bahnübergang bei Norheim dienen dazu, Reptilien zu „vergrämen“. Erst wenn die Tiere verschwunden sind, kann die Sanierung der Mauern im Auftrag des Landes vorgenommen werden.

Vielen Autofahrern fiel in den vergangenen Wochen auf, dass die maroden Bruchsteinmauern im alten Götzenfels-Rebhang kurz vor Norheim mit Planen abgedeckt wurden. Es ist die Weinlage zwischen dem Norheimer Bahntunnel und dem Bahnübergang. Hier ist nur noch Walter Rapp mit seinem Ebernburger Weingut zugange.







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