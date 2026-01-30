Gemeinderat Schöneberg Erst die Förderung für Solaranlagen klären Jens Fink 30.01.2026, 11:00 Uhr

i Ortsbürgermeister Dieter Wopen in Schöneberg kündigte die Sanierung der Soonwaldstraße ab Juli an. Markus Kilian (Archiv)

Im Schöneberger Gemeinderat wurde über Solaranlagen auf kommunalen Gebäuden gesprochen, aber noch nichts beschlossen. Erst soll die Förderung geklärt werden.

Auf den der Gemeinde gehörenden Gebäuden Solaranlagen zu installieren, sei aus wirtschaftlichen Gründen durchaus sinnvoll. Dies betonten die Vertreter der Berliner Fachfirma „admin“ und des Binger Architekturbüros „HP 35“ im Gemeinderat. Vorrangig sollte auf dem Komplex des Gemeindehauses und der direkt angrenzenden Alten Schule eine modulare Solaranlage auf dem Dach installiert und mit einer Wärmepumpe nebst Speicher kombiniert werden, schlugen ...







