Gemeinderat Schöneberg
Erst die Förderung für Solaranlagen klären
Ortsbürgermeister Dieter Wopen in Schöneberg kündigte die Sanierung der Soonwaldstraße ab Juli an.
Markus Kilian (Archiv)

Im Schöneberger Gemeinderat wurde über Solaranlagen auf kommunalen Gebäuden gesprochen, aber noch nichts beschlossen. Erst soll die Förderung geklärt werden. 

Lesezeit 1 Minute
Auf den der Gemeinde gehörenden Gebäuden Solaranlagen zu installieren, sei aus wirtschaftlichen Gründen durchaus sinnvoll. Dies betonten die Vertreter der Berliner Fachfirma „admin“ und des Binger Architekturbüros „HP 35“ im Gemeinderat. Vorrangig sollte auf dem Komplex des Gemeindehauses und der direkt angrenzenden Alten Schule eine modulare Solaranlage auf dem Dach installiert und mit einer Wärmepumpe nebst Speicher kombiniert werden, schlugen ...

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren