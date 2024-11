Meinung zur Bäderstudie Ersehntes Papier ist erkenntnisarm und lückenhaft 25.11.2024, 18:32 Uhr

i Marian Ristow, Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, Redaktionsleiter des Oeffentlichen Anzeigers und der Nahe-Zeitung Marian Ristow

Die Bad Kreuznacher Bäder kosten die Stadt jedes Jahr viel Geld. Eine Machbarkeitsstudie soll zeigen, wie man dieses Defizit verringert.

Der politische Apparat in Bad Kreuznach erliegt in steter Regelmäßigkeit dem Irrglauben, er müsse bloß auf Gutachten, Konzeptpapiere und Machbarkeitsstudien warten und schon erledige sich das Problem, das in diesem teuren Papieren behandelt wird, von ganz allein.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen