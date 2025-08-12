Draußen schien die Sonne von einem strahlend blauen Himmel herab als Udo Schneberger, Künstlerischer Leiter der Mattheiser Sommer-Akademie in Bad Sobernheim, den Reigen hochkarätiger Konzerte anstimmte. Ort des Geschehens war die Evangelische Matthiaskirche mit ihren leuchtenden Georg Meistermann-Maßwerkfenstern und der 1738 gebauten Stumm-Orgel, an der der seit 30 Jahren in Japan lebende Hochschullehrer aufspielte.

Die Fugenkunst des großen Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) stand im Zentrum des Geschehens, das viele Menschen von nah und fern ins Gotteshaus gelockt hatte. Als Organist konzertierte Schneberger an vielen bedeutenden historischen Orgeln und war oftmals Gast internationaler Orgel-Festivals in Europa und in ihm zur Heimat gewordenen Japan. Dort wurde er mit gerade einmal 27 Jahren Professor. Dass dem so kommen musste, stellte er mit dem ausgewählten Programm meisterlich unter Beweis. Und dabei zeigte er von Beginn an, wie großartig sein Können ist, wie ungemein leicht es ihm fällt, das traditionsreiche Instrument zu seiner „Geliebten“ werden zu lassen, die mit ihm auf Augenhöhe kommuniziert.

Kraftvolle Töne und ein mucksmäuschenstilles Publikum

Kraftvolle Töne kann er ihr genauso brillant entlocken wie filigrane, zarte, die die Wände förmlich aufzunehmen und zu reflektieren verstehen. So entsteht ein geheimnisvolles Band zwischen Orgel, Organist, Musik und einem mucksmäuschenstill dasitzenden Publikum, das sein Glück kaum zu glauben vermag. Nicht verwunderlich erscheint es daher, dass viele der alle Altersstufen umspannenden Zuhörer beseelt die Augen schlossen und die Noten in sich aufnahmen.

Bachs „Fantasie und Fuge a-Moll BWV 904“, vermutlich zu Beginn seiner Leipziger Jahre 1725 entstanden, ließ die Nähe des Klavierwerks zur Orgel augenblicklich aufblitzen, findet man doch in zwei der überlieferten Handschriften die Bezeichnung „manualiter“. Nachdenklich und ernst kommt die „Fantasie“ daher und erklärt den Fugencharakter des Stücks. In einer klaren Ordnung wird eine bestimmte Melodie durch alle Stimmen geführt und gibt ihnen damit eine deutliche Ausprägung.

Hingabe an die Musik Bachs

Die „Sonate d-Moll BWV 964“ ließ den Bach-Schüler Johann Friedrich Agricola einst sagen: „Öfters spielte er auf dem Klavier in Gegenwart vieler Zuhörer Violin-Soli und fügte so viel Harmonien hinzu, als er es notwendig fand.“ Schnebergers Interpretation der „Fantasie und Fuge c-Moll BWV 562“, „Praeludium und Fuge a-Moll BWV 895“, „Chromatische Fantasie und Fuge d-Moll BWV 903“, „Contrapunctus VI in stile francese“ („Die Kunst der Fuge BWV 1080“) und abschließend die „Fantasie G-Dur BWV 572“ stellten seine Expressivität dar, seine Präzision am Instrument und seine Hingabe an die Musik Bachs. Man spürte förmlich, wie Schneberger dessen Wirken Leben und Geist einhauchte, das den still erfüllten Zuhörer erreichte und tief in seine Seele eindrang. Am Ende dieser intensiv empfundenen 90 Minuten spendete das faszinierte Publikum minutenlang Applaus.