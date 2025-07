. Seit dieser Woche rollen die Mähdrescher. Anders als in Anbetracht des Hitzesommers erwartet, ist das große Erschrecken der Landwirte bisher ausgeblieben. Denn die hauptsächlich geerntete Wintergerste gibt bezüglich der Menge sowie der Qualitäten Grund zum verhaltenen Optimismus.

Zudem macht das Wetter den Landwirten derzeit Freude. Denn die von Mittwoch auf Donnerstag vorhergesagten gewittrigen Niederschläge sind an der Nahe vorübergezogen. In Bad Kreuznach wurde gerade einmal 0,1 Liter Niederschlag gemessen, sodass die Ernte derzeit ohne Unterbrechung weiterläuft. Lediglich der Preisdruck dürfte den Optimismus der Landwirte etwas dämpfen. Dennoch, sowohl DLR-Pflanzenbauberater Stefan Weimar als auch Geschäftsführer Peter Assmann von der Raiffeisen Hunsrück in Lingerhahn mit Standort in Weinsheim wiegeln ab und sind überzeugt, dass der Preisrückgang der Tatsache geschuldet ist, dass derzeit die Ware den Markt flutet. Bekanntlich werde sich der Preis noch während, spätestens aber nach der Ernte erholen.

Preisdelle bei der Gerste

Die ersten 1000 Tonnen hat Assmanns Unternehmen, dass auch mehrere Standorte auf dem Hunsrück hat, bereits angenommen. Er erinnert daran, dass er den Landwirten seit Jahren empfiehlt, ihre Ernte abzusichern, indem sie diese Dritteln. Seiner Meinung nach sollten die Landwirte einen Teil der Ernte über einen Kontrakt zu einem festen Preis im Vorfeld der Ernte absichern, den anderen Teil abliefern und den dritten Teil einlagern. „Wer selber keine Möglichkeit hat, einzulagern, kann dies bei uns gegen eine Gebühr tun“, sagt Assmann.

Damit verbunden ist allerdings die Hoffnung, dass die Preise so deutlich anziehen, dass sich das Einlagern auch lohnt. Eine leichte Preisdelle bei der Gerste beobachtet auch Weimar. Der Preis für Futtergerste ist mittlerweile unter 17 Euro pro Doppelzentner gefallen. Auch die Braugerste lag vergangene Woche bei 19,60 Euro pro Doppelzentner und damit unter 20 Euro. Laut Weimar hätten die Niederschläge Ende Mai und Anfang Juni mit Niederschlagsmengen von 50 bis 70 Litern die Getreidebestände durch gute Zuwächse gerettet. Der Pflanzenbauberater kann trotz allem dem bisher recht trockenen Jahr 2025 etwas Gutes abgewinnen. „Dadurch hatten die Landwirte nur wenig mit Pilzdruck zu tun“, berichtet er.

Weizen steht nicht überall gut da

Ein gutes Ergebnis erwartet Weimar auch bei Triticale. Der Weizen steht jedoch nicht überall gut da. „Wer in die nassen Herbstböden gesät hat, dürfte jetzt die Quittung bekommen“, befürchtet er. Gut beraten waren die Landwirte, die später auf trockeneren Böden gesät haben. Die frühen Weizensorten sind ertragsmäßig gut, fallen hier und da aber in der Backqualität ab. Teils sind sogar schon Weizenbestände geerntet worden. Weimar warnt davor, zu früh mit der Rapsernte zu beginnen. Der Raps hat von den Niederschlägen in der Karwoche durchaus profitiert, sodass Weimar eine befriedigende Ernte erwartet. Erstaunlich ist, dass der Erntezeitpunkt im Hunsrück längst nicht mehr so der Nahe hinterherhinkt.