Erneut schwerer Unfall: B41 für vier Stunden gesperrt

Zwei Verletzte und ein brennendes Fahrzeug nach schwerem Unfall auf der B41: Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 12.20 Uhr dieses Mal in Höhe der Anschlussstelle Steinhardt in Fahrtrichtung Kirn. Wie die Polizei Bad Kreuznach in ihrer Pressemitteilung berichtet, verlor der 22-jährige Fahrer eines Pkw nach derzeitigem Ermittlungsstand im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ursächlich hierfür war laut Polizei vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit. Infolgedessen prallte das Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke der B41 und kam dort zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, die Beifahrerin leicht verletzt.

Neben der Polizei, dem Rettungsdienst sowie dem Rettungshubschrauber Christoph 77 aus Mainz wurden auch die Feuerwehren aus Waldböckelheim, Bockenau und Rüdesheim sowie die Führungsunterstützung zur technischen Unfallrettung alarmiert, teilt die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim mit. Die beiden Fahrzeuginsassen hatten den schwer beschädigten Opel Vectra beim Eintreffen von Einsatzleiter Christian Vollmer bereits verlassen und wurden von Ersthelfern betreut.

Fahrzeug geriet in Brand

Der Opel älteren Baujahres begann im Motorraum zu brennen und wurde durch einen Atemschutztrupp der Feuerwehr Waldböckelheim gelöscht. Rettungskräfte des DRK und des Malteser Hilfsdienstes sowie zwei Notärzte brachten die beiden Fahrzeuginsassen nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser.

Ein Gutachter wurde mit der Unfallaufnahme beauftragt. Die B41 musste für etwa vier Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf circa 15.000 Euro. Die Straßenmeisterei übernahm die Reinigung der verschmutzten Fahrbahn. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich mit der hiesigen Dienststelle unter der Telefonnummer 0671-88110 in Verbindung zu setzen.