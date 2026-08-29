Gästehaus ausgezeichnet
Erneut fünf Sterne für Langenlonsheimer Jugendstil-Hof
Über die Auszeichnung für den Jugendstil-Hof freuten sich mit dem Ehepaar Dr. Alfred und Ulrike Wachter (Mitte) Michael Cyfka (v
Über die Auszeichnung für den Jugendstil-Hof freuten sich mit dem Ehepaar Dr. Alfred und Ulrike Wachter (Mitte) Michael Cyfka (von links), Katja Hilt, Kirsten Mang und Bernhard Wolf.
Dieter Ackermann

Das Gästehaus erhielt zum sechsten Mal in Folge die höchste Wertung vom Deutschen Tourismusverband (DTV). Der Jugendstil-Hof ist derzeit das einzige in der Kategorie „Ferienzimmer“ mit fünf Sternen klassifizierte Gästehaus im Hunsrück-Nahe-Raum.

Lesezeit 1 Minute
Der Jugendstil-Hof von Dr. Alfred und Ulrike Wachter in der Naheweinstraße wurde zum sechsten Mal in Folge mit fünf Sternen klassifiziert, der höchsten Auszeichnung des Deutschen Tourismusverbandes (DTV). Dazu teilte die lizenzierte DTV-Prüferin Kirsten Mang (Leiterin der Stabstelle Touristinformation der VG Langenlonsheim-Stromberg) mit: „Das Gästehaus erfüllt erneut die hohen Anforderungen der Fünf-Sterne-Kategorie.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher Anzeiger

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren