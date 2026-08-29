Gästehaus ausgezeichnet Erneut fünf Sterne für Langenlonsheimer Jugendstil-Hof Dieter Ackermann 29.08.2026, 11:00 Uhr

i Über die Auszeichnung für den Jugendstil-Hof freuten sich mit dem Ehepaar Dr. Alfred und Ulrike Wachter (Mitte) Michael Cyfka (von links), Katja Hilt, Kirsten Mang und Bernhard Wolf. Dieter Ackermann

Das Gästehaus erhielt zum sechsten Mal in Folge die höchste Wertung vom Deutschen Tourismusverband (DTV). Der Jugendstil-Hof ist derzeit das einzige in der Kategorie „Ferienzimmer“ mit fünf Sternen klassifizierte Gästehaus im Hunsrück-Nahe-Raum.

Der Jugendstil-Hof von Dr. Alfred und Ulrike Wachter in der Naheweinstraße wurde zum sechsten Mal in Folge mit fünf Sternen klassifiziert, der höchsten Auszeichnung des Deutschen Tourismusverbandes (DTV). Dazu teilte die lizenzierte DTV-Prüferin Kirsten Mang (Leiterin der Stabstelle Touristinformation der VG Langenlonsheim-Stromberg) mit: „Das Gästehaus erfüllt erneut die hohen Anforderungen der Fünf-Sterne-Kategorie.







Artikel teilen

Artikel teilen