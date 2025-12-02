Bad Sobernheimer Geschichte Erinnerungen sollen im Priorhof lebendig werden Wilhelm Meyer 02.12.2025, 06:00 Uhr

i Das Museums Aktivteam um seine Chefin Anke Wiechert als Museumschor unter der Leitung von Bernd Wagner und seiner Begleitung am Akkordeon Wilhelm Meyer

Das Heimatmuseum Priorhof in Bad Sobernheim möchte die Menschen vor Ort dazu bewegen, ihre Erinnerungsstücke als Teil der Stadtgeschichte zur Verfügung zu stellen. Es soll ein lebendiges Zurückschauen werden.

„40 Jahre – 40 Objekte“, so nennt sich das Mitmach-Projekt des Heimatmuseums Priorhof. In Bad Sobernheims guter Stube, dem Kaisersaal, hatte es seinen Auftakt. Unter diesem Motto will das Museum gemeinsam mit der Stadtgesellschaft die zukünftige Ausstellung des Priorhofs gestalten.







