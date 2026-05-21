Der frühere Mainzer Domkapellmeister Mathias Breitschaft hat Johannes Kalpers entdeckt und gefördert. Im Kirner Gesellschaftshaus blicken die beiden, im Sternzeichen Stier geborenen Künstler auf gemeinsame Zeiten zurück.
Lesezeit 1 Minute
Tenor Johannes Kalpers (60) feiert in Kirn sein goldenes Bühnenjubiläum und mit ihm sein Mentor und Entdecker Professor Mathias Breitschaft. Der Hochschullehrer, einst Mainzer Domkapellmeister und heutige Wahl-Kirner, erinnerte beim Kalpers-Konzert im Gesellschaftshaus an die Anfänge des hochtalentierten Johannes bei den Limburger Domsingknaben.