Bühnenjubiläum in Kirn
Erinnerungen an tiefe Freundschaft zu Johannes Kalpers 
Freund und Förderer: Mathias Breitschaft (links) erzählt von den musikalischen Anfängen seines früheren Schülers Johannes Kalper
Freund und Förderer: Mathias Breitschaft (links) erzählt von den musikalischen Anfängen seines früheren Schülers Johannes Kalpers.
Armin Seibert. Seibert Armin

Der frühere Mainzer Domkapellmeister Mathias Breitschaft hat Johannes Kalpers entdeckt und gefördert. Im Kirner Gesellschaftshaus blicken die beiden, im Sternzeichen Stier geborenen Künstler auf gemeinsame Zeiten zurück.

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Tenor Johannes Kalpers (60) feiert in Kirn sein goldenes Bühnenjubiläum und mit ihm sein Mentor und Entdecker Professor Mathias Breitschaft. Der Hochschullehrer, einst Mainzer Domkapellmeister und heutige Wahl-Kirner, erinnerte beim Kalpers-Konzert im Gesellschaftshaus an die Anfänge des hochtalentierten Johannes bei den Limburger Domsingknaben.

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