Lesertreff im Café Wahl Erinnerungen an Kreuznacher Cafés und Kneipen Robert Neuber 13.10.2026, 17:00 Uhr

i Wer erinnert sich noch an den guten "Fredy" in der Neustadt? Er ist leider genauso passé wie die Metzgerei Schlarb ... Archiv Oeffentlicher Anzeiger

Kommen Sie am Donnerstag, 15. Oktober, 15 Uhr, ins Café Wahl – mitsamt Ihren Erinnerungen an die Kreuznacher Cafés und Kneipen, in denen man wunderbar „gebabbelt“ und grandios gefeiert hat. Redakteur Robert Neuber freut sich auf Sie.

Kuriose Erlebnisse in Kreuznacher Cafés und Kneipen – wer hat sie nicht gehabt? Darüber soll am kommenden Donnerstag im Café Wahl geklönt werden – wir freuen uns, Ihre Geschichten zu hören. Und ja, auch Redakteur Robert Neuber kann hier einiges erzählen.







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