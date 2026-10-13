Kommen Sie am Donnerstag, 15. Oktober, 15 Uhr, ins Café Wahl – mitsamt Ihren Erinnerungen an die Kreuznacher Cafés und Kneipen, in denen man wunderbar „gebabbelt“ und grandios gefeiert hat. Redakteur Robert Neuber freut sich auf Sie.
Lesezeit 1 Minute
Kuriose Erlebnisse in Kreuznacher Cafés und Kneipen – wer hat sie nicht gehabt? Darüber soll am kommenden Donnerstag im Café Wahl geklönt werden – wir freuen uns, Ihre Geschichten zu hören. Und ja, auch Redakteur Robert Neuber kann hier einiges erzählen.