Klassentreffen in Meisenheim Erinnerung an strenge Zeiten in Landwirtschaftsschule Roswitha Kexel 31.08.2026, 13:00 Uhr

i Die Lehrerin Margot Baur (rechts, knieend) kam damals frisch vom Studium und unterrichtete die jungen Frauen, die nun beim Wiedersehen ihren Schulabschluss vor 50 Jahren feierten. Roswitha Kexel

In Meisenheim gab es über Jahrzehnte eine Landwirtschaftsschule. Junge Hauswirtschafterinnen aus der ganzen Region lernten dort. Beim Klassentreffen erinnern sie sich an die Pflicht, Röcke zu tragen, an strenge Zeiten und an das Gemeinschaftsgefühl.

Lang, lang ist's her, als junge Frauen in der Landwirtschaftsschule in Meisenheim zu staatlich geprüften Hauswirtschafterinnen ausgebildet wurden. In dem 1922/1923 errichteten Gebäude in der Herzog-Wolfgang-Straße 9 findet seit 1989 kein Unterricht mehr statt, obwohl noch der Schriftzug „Landwirtschaftsschule“ auf dem denkmalgeschützten Mauerwerk prangt.







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