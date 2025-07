Dreizehn Stolpersteine liegen bereits in Bad Sobernheim, bald sollen weitere zwölf dazu kommen. Mit der Verlegung will das Kulturforum an jüdische Mitbürger erinnern, die in der NS-Zeit ermordet wurden oder ihr Leben nur durch Flucht retten konnten.

Seit Oktober 2020 erinnern Stolpersteine im Stadtgebiet von Bad Sobernheim an jüdische Bürger, die in der Zeit des Nationalsozialismus vertrieben oder getötet worden sind. Ursprünglich war die Verlegung der 13 von Bildhauer Gunter Demnig gestalteten kleinen Betonquader mit Messingplatten in größerem Rahmen mit einer Gedenkfeier geplant. Doch die Coronapandemie kam dazwischen, sodass letztlich Bauhofmitarbeiter die Steine vor insgesamt vier Wohngebäuden in der Stadt in die Gehwege eingelassen haben – jeweils an der letzten selbst gewählten Adresse der Opfer.

Die Gedenkstunde, die 2020 am Jahrestag der Novemberpogrome gemeinsam mit Zeitzeugen und einem Geschichtskurs des Emanuel-Felke-Gymnasiums geplant war, musste damals ganz abgesagt werden. Lediglich im kleinen Kreis kamen Mitglieder des Kulturforums zusammen, dessen Arbeitskreis Erinnerungskultur die Stolperstein-Aktion initiiert hatte.

Messingplatten mit Schicksalen

Seither geben die Stolpersteine auf Messingplatten Auskunft über die Schicksale der früheren Hausbewohner: Viele wurden deportiert und in den NS-Konzentrationslagern ermordet, anderen gelang die Flucht aus Deutschland. Die 13 Steine erinnern an die Familie Ostermann und das Ehepaar Landau in der Wilhelmstraße 4, an Anna Hartheimer geborene Siege in der Hüttenbergstraße 12, an Friedrike Wolff geborene Fröhlich in der Hüttenbergstraße 30 und an Heinrich Marum in der Kirchstraße 17.

i Einigen Bad Sobernheimer Juden gelang die Flucht aus Deutschland, oft auf abenteuerlichen Wegen. Auch an diese Bürger erinnern die Stolpersteine. Silke Jungbluth-Sepp

Insgesamt lebten in Bad Sobernheim in der NS-Zeit allerdings deutlich mehr Juden als die Familien, an die die bisher verlegten Steine erinnern. „Nach jetzigen Recherchen sind es um die 60 Personen, die einen Stolperstein bekommen könnten“, berichtet Sascha Müller vom Ergebnis der Suche nach Hinweisen in Archiven und noch erhaltenen Unterlagen.

Zwölf Steine werden verlegt

Am 6. September sollen daher weitere zwölf Stolpersteine verlegt werden und an jüdische Bürger aus drei Familien erinnern, die ebenfalls der NS-Ideologie zum Opfer gefallen sind.

Dabei geht es zum einen um Familie Fried, die in der Großstraße 45 lebte. Hier sollen Moses Fried, Berta Fried geborene Kahn, Arnold Fried, Erhard Daniel Fried, Else Fried, Rosie Fried und Theresa Kahn jeweils einen Stolperstein bekommen. Mehrere Familienmitglieder wurden in Konzentrationslager deportiert und starben dort, andere konnten in die USA entkommen und mussten sich dort ein neues Leben aufbauen.

Die übrigen Stolpersteine erinnern an Klementine Haas geborene Abraham und Getrund Mendel, die in der Marumstraße/Ecke Neugasse lebten und an Joseph Fried, Walter Fried und Margarete Fried, die in der Ringstraße 90 daheim waren.

Flucht und Neuanfang

Der Arbeitskreis habe sich bewusst dafür entschieden, mit Stolpersteinen auch an die Familienmitglieder zu erinnern, die ihrer Ermordung in den Konzentrationslagern durch Flucht ins Ausland entkommen konnten – so wie dies bundesweit gemacht werde. „Sie haben ihre Heimat verloren, sie haben ihre Eltern verloren und waren selbst teils noch Jugendliche“, berichtet Müller.

i Der Arbeitskreis Erinnerungskultur des Kulturforums plant die zweite Stolperstein-Verlegung im September. Die Mitglieder trafen sich zur Vorbereitung im Hof der früheren Synagoge. Silke Jungbluth-Sepp

Insgesamt hat sich die Stolperstein-Aktion, die der Bildhauer Gunter Demnig 1992 ins Leben gerufen hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, in denen die Deutschen jüdische Bewohner verschleppt und ermordet haben, zu einer gedenkpolitischen Kunstaktion entwickelt. „Bis heute wurden über 100.000 Stolpersteine in 24 Ländern verlegt“, so Müller.

Bildhauer Demnig vor Ort

Zur Verlegung am 6. September ab 12 Uhr wird auch Bildhauer Demnig selbst erwartet. Er gestaltet die zehn mal zehn Zentimeter großen Betonsteine mit Messingplatten, die die wichtigsten Daten des Opfers enthalten. Zwar gibt es laut Müller immer mal wieder auch Kritik an den Stolpersteinen, da die Passanten über die Steine laufen und sie so mit Füßen treten. „Deshalb liegen in ganz München keine Stolpersteine.“ Anderswo wollen die heutigen Hausbewohner keine Stolpersteine vor ihrer Tür.

Opfern ihre Namen zurückgeben

Aber in Bad Sobernheim sei diese Art der Erinnerungskultur gut angenommen worden. Ziel ist es, den Opfern ihre Namen zurückzugeben und sie dauerhaft in Erinnerung zu behalten, wie es Sascha Müller und die Mitglieder des Arbeitskreises deutlich machen.

Markus Milferstedt, der das Max-Willner-Heim leitet, berichtete, dass sich jüdische Jugendliche, die zuletzt die Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof gereinigt haben, sich nach den Stolpersteinen in Bad Sobernheim erkundigt hätten. Die Enkelin von Hans Hermann Feibelmann, die in Deutschland Freiwilligendienst machte, habe zudem mit Interesse die Spuren ihrer Familie in Sobernheim gesucht. Feibelmann konnte im Kindesalter auf abenteuerlichem Weg nach Israel fliehen und hatte später dem Sobernheimer Hans Eberhard Berkemann seine Lebensgeschichte erzählt.

Spenden für Stolpersteine

Die Verlegung der zwölf Stolpersteine am 6. September beginnt um 12 Uhr in der Ringstraße 90. An allen Stationen soll an die Familien erinnert werden. Kulturforum, Kirchen und EFG-Schüler sollen bei der Gestaltung der Gedenkstunde mitwirken, auch eine musikalische Umrahmung ist vorgesehen. Noch sind nicht alle Steine finanziert, die jeweils 120 Euro kosten. Das Kulturforum freut sich über Spenden und Steinpatenschaften – auch für künftige Verlegungen. Das Spendenkonto ist unter www.kulturforum-bad-sobernheim.de unter dem Stichwort Stolpersteine zu finden. sjs