Abschied von beliebtem Bürger Erich Fett: Fastnachter und Versöhner Marion Unger 12.11.2024, 15:24 Uhr

i Erich Fett war ein Vereinsmensch. Das ganze Dorf profitierte von seinem Organisationstalent und seiner Gabe, die Mitbürgerinnen und Mitbürger zu ehrenamtlichem Engagement zu motivieren. Marion Unger/Archiv

Mit Erich Fett verloren die Staudernheimer einen überaus beliebten Mitbürger, dessen Liebe seiner Familie, dem Fußball und der Fastnacht galt.

Eine große Anzahl von Menschen aus Staudernheim und weit darüber hinaus nahmen am Freitag vergangener Woche Abschied von Erich Fett. Im Trauergottesdienst in der übervollen evangelischen Kirche und in der Nachfeier in der ebenfalls prall gefüllten VfL-Halle gedachten sie eines überaus beliebten Mitbürgers, der im Alter von 71 Jahren einer schweren Krankheit erlag.

