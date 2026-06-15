Nohfels-Park Bad Sobernheim
Erholsame und ruhigere Zeiten im Restaurant „Lieb’s“
Sonja Nitsch und ihre Tochter Lina Nitsch freuen sich, dass im Nohfels-Park mit dem Restaurant "Lieb's" nach einer schlagzeilent
Sonja Nitsch und ihre Tochter Lina Nitsch freuen sich, dass im Nohfels-Park mit dem Restaurant "Lieb's" nach einer schlagzeilenträchtigen Phase nun Ruhe eingekehrt ist und sie durchstarten können. Auch ein Minigolfplatz gehört zur Anlage.
Silke Jungbluth-Sepp

Erst gab es Nachbarschaftsstreit wegen der Lüftungsanlage, dann Hickhack um Genehmigungen – doch seitdem ist Ruhe im Nohfels-Park eingekehrt. Das „Lieb’s“ ist Ganzjahresrestaurant, außerdem gehören Wohnmobilplatz und Minigolf zur Anlage.

Lesezeit 3 Minuten
Es ist wie ein paar Stunden Urlaub, ein Besuch im Nohfels-Park mit dem Restaurant „Lieb’s“. Ruhig sitzt man dort, im Sommer im Schatten großer Bäume, im Winter in der jüngst aufgehübschten Gaststube.Fast vergessen sind die Schlagzeilen, die die Gastronomie im Sommer 2024 machte.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerFreizeit

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