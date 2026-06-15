Erst gab es Nachbarschaftsstreit wegen der Lüftungsanlage, dann Hickhack um Genehmigungen – doch seitdem ist Ruhe im Nohfels-Park eingekehrt. Das „Lieb’s“ ist Ganzjahresrestaurant, außerdem gehören Wohnmobilplatz und Minigolf zur Anlage.
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Es ist wie ein paar Stunden Urlaub, ein Besuch im Nohfels-Park mit dem Restaurant „Lieb’s“. Ruhig sitzt man dort, im Sommer im Schatten großer Bäume, im Winter in der jüngst aufgehübschten Gaststube.Fast vergessen sind die Schlagzeilen, die die Gastronomie im Sommer 2024 machte.