Gastland Nahe würdigt Einsatz Erhalt ist wichtig: Burgen geben der Heimat ein Gesicht Josef Nürnberg 25.11.2025, 06:00 Uhr

i Natürlich vor passender Kulisse, nämlich der Altenbaumburg, überreichte Gastland-Nahe-Vorsitzender Matthias Harke (links) den Gastland Nahe Taler an vier Vereine, die sich um den Erhalt der Burgruinen im Landkreis Bad Kreuznach kümmern. Josef Nürnberg

Die Burgruinen im Naheland sind ein wichtiger touristischer Faktor, zum Teil aber kaum sichtbar. Das Engagement von vier Vereinen, die sich für den Erhalt der Anlagen einsetzen, würdigte jetzt Gastland Nahe.

Seit Jahrzehnten würdigt Gastland Nahe mit dem Gastland Nahe Taler das Engagement von Menschen, die sich um den Tourismus im Landkreis Bad Kreuznach verdient machen. In diesem Jahr verlieh Gastland-Nahe-Vorsitzender Matthias Harke den Gastland Nahe Taler an die Burgfreunde Montfort, die Freunde der Dalburg, die Burgfreunde Waldböckelheim und den Freundeskreis der Burg Sponheim.







Artikel teilen

Artikel teilen