Seit 30 Jahren sind sie ein Team: Die Ergotherapeutinnen Sylvia Benkenstein und Renate Theis führen gemeinsam ihre Praxis. In den drei Jahrzehnten hat sich vieles verändert – auch die Nachfrage nach Ergotherapie. Ohne Warteliste geht nichts mehr.
Lesezeit 3 Minuten
In den hellen Räumen an der Wilhelmstraße 6 ist immer viel los. Kinder sind mit ihren Eltern da, Senioren besuchen die Behandlungszimmer. Rund 150 Klienten zwischen viereinhalb und 90 Jahren hoffen darauf, ihre Symptome verbessern oder beseitigen zu können: Sylvia Benkenstein (61) und Renate Theis (69) führen ihre Praxis für Ergotherapie und Neurofeedback bereits seit 30 Jahren, und in dieser Zeit hat sich viel verändert.