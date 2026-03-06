Bad Kreuznacher Urgesteine Ergotherapie: Mit dem Smartglove zum Erfolg Cordula Kabasch 06.03.2026, 09:00 Uhr

i Seit 30 Jahren ein Team: die beiden Ergotherapeutinnen Renate Theis (links) und Sylvia Benkenstein. In ihrer Praxis hat sich seit den Anfängen vieles verändert. Cordula Kabasch

Seit 30 Jahren sind sie ein Team: Die Ergotherapeutinnen Sylvia Benkenstein und Renate Theis führen gemeinsam ihre Praxis. In den drei Jahrzehnten hat sich vieles verändert – auch die Nachfrage nach Ergotherapie. Ohne Warteliste geht nichts mehr.

In den hellen Räumen an der Wilhelmstraße 6 ist immer viel los. Kinder sind mit ihren Eltern da, Senioren besuchen die Behandlungszimmer. Rund 150 Klienten zwischen viereinhalb und 90 Jahren hoffen darauf, ihre Symptome verbessern oder beseitigen zu können: Sylvia Benkenstein (61) und Renate Theis (69) führen ihre Praxis für Ergotherapie und Neurofeedback bereits seit 30 Jahren, und in dieser Zeit hat sich viel verändert.







Artikel teilen

Artikel teilen