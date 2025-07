Die Kirner Karnevalsgesellschaft wächst, und sie schließt eine sehr erfolgreiche Saison ab. Am 11.11. ist der Einstieg für die neue Saison geplant, der neue Orden wird gerade gestaltet.

Die Karnevalsgesellschaft KFK Kirn hat sich seit ihrer Gründung 2018 mit damals 82 Mitgliedern zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens in Kirn entwickelt. Heute zählt der Verein 137 Mitglieder – Tendenz steigend. Die KFK lebt vom Engagement einer aktiven Gemeinschaft aus Jung und Alt, die sich mit Leidenschaft dem Fastnachtsbrauchtum widmet.

Die Kampagne 2024/2025 war ein voller Erfolg. Alle Veranstaltungen – von der traditionellen Prunksitzung über eine neu eingeführte zweite Sitzung bis hin zur Kreppel-Kaffee-Sitzung – waren schnell ausverkauft. Durch die zusätzliche Sitzung konnten rund 200 weitere Gäste teilnehmen.

Auch im Kinder- und Jugendbereich ist die KFK stark aufgestellt. Der Kindermaskenball war bestens besucht, die Jugendabteilung unter Leitung von Anna-Carina Kolb bot ein kreatives Programm. Der „Bunte Nachmittag“ im Haus Maria Königin zeigte das soziale Engagement des Vereins. Ein besonderes Highlight war das Närrische Rendezvous der Rhein-Zeitung im Gesellschaftshaus, das gemeinsam mit den Fastnachtsfreunden „Rappelköpp“ und „Eulen“ organisiert wurde – mit über 400 Gästen aus dem gesamten Kreis.

Ferienaktionen und Weihnachtsmarkt

Über das Jahr hinweg ist die KFK zudem beim Weihnachtsmarkt der Stadt aktiv und bietet Ferienaktionen an. Diese ganzjährigen Aktivitäten fördern nicht nur die Mitgliederbindung, sondern auch das Miteinander. Dank guter Einnahmen konnte eine Spende in Höhe von 1.111 Euro an die AWO überreicht werden – zugunsten der Stadtranderholung.

Ein wichtiger Schritt war die Einführung eines umfassenden Jugendschutzkonzepts. Künftig müssen alle im Jugendbereich tätigen Personen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Das Konzept wurde intern erarbeitet und einstimmig beschlossen.

Die Vorbereitungen für die Kampagne 2025/26 laufen bereits. Die Eröffnung am 11.11. im Rathaus ist gesetzt, der neue Orden befindet sich schon in Arbeit. Die KFK steht für mehr als nur Fastnacht, sie ist lebendige Gemeinschaft und ein starkes Stück Kirner Stadtkultur.