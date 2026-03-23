Landtagswahl Wahlkreis 18 Erfolg von Denis Alt trotz schwerer Verluste der SPD Robert Neuber 23.03.2026, 18:15 Uhr

i Denis Alt schaffte es als Direktkandidat der Sozialdemokraten im Wahlkreis 18, die meisten Erststimmen zu gewinnen. Damit ist er wieder Landtagsabgeordneter. Denis Alt

Im Wahlkreis 18 rund um Kirn, Bad Sobernheim und Rüdesheim konnte sich die CDU knapp mit 29,7 Prozent gegen die SPD durchsetzen, die auf 29,2 Prozent kamen. Allerdings unterlag die CDU bei den Erststimmen dem SPD-Direktkandidaten Denis Alt.

Im Wahlkreis 18 – bestehend aus den Verbandsgemeinden Kirner Land, Nahe-Glan und Rüdesheim – schaffte es die CDU bei den Zweitstimmen mit 29,7 Prozent knapp, die SPD zu schlagen, die auf 29,2 Prozent kam. Der Nackenschlag des Wählers für die Sozialdemokratie ist allerdings im Vergleich mit den Wahlen zuvor deftig: In 2021 und in 2016 kam die SPD auf 41,3 und 41,4 Prozent, das entspricht einem Verlust von 12,2 Prozentpunkten.







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