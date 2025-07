Am Sonntag ist in einigen Teilen des Bad Kreuznacher Kurgebietes, der Innenstadt sowie in Bad Kreuznachs Norden zwischen 12.36 und 17.29 Uhr der Strom ausgefallen. Die Begründung liefern Kreuznacher Stadtwerke. Eine Mittelspannungsstörung aufgrund eines Erschlusses sei dafür verantwortlich. Das teilt der Energieversorger in einer Pressemeldung mit.

Ein Erschluss ist eine unerwünschte Verbindung zwischen einem stromführenden Leiter und der Erde oder einem geerdeten Teil eines elektrischen Systems, als Ursache dafür können beispielsweise defekte Kabel gelten.

Die Stromausfälle in der vergangenen Woche hätten, außer der gemeinsamen Ursache eines jeweiligen Erdschlusses, nichts miteinander zu tun, teilt der Energieversorgert mit. Bei einer Mittelspannungsstörung werden einzelne Stadtbereiche ab- und zugeschaltet, um den Fehler schnellstmöglich zu orten. Daher könne nicht bestimmt werden, wie viele Haushalte betroffen waren – manche nur minutenweise, andere länger.

Ein Erdschluss passiert, wenn ein Stromleiter mit dem Erdreich in Berührung kommt, zum Beispiel durch eine beschädigte Isolierung. Ein Grund für die beschädigte Isolierung könnte das Wurzelwerk eines benachbarten Baumes sein.