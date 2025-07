Erdrutschsieg in Merxheim: Baumgartner machts deutlich

Andy Baumgartner triumphiert bei der Bürgermeisterwahl in Merxheim. Der Fußballtrainer und FWG-Kandidat erobert den Posten mit überwältigender Mehrheit. Das sagt er dazu.

Der neue Merxheimer Ortschef heißt Andy Baumgartner. Der FWG-Kandidat holte am vergangenen Sonntag exakt 89,7 Prozent der Stimmen – und siegte damit bei der Bürgermeisterwahl in der 1500-Seelen-Gemeinde klar und deutlich. Fred Wirsing, der unabhängig antrat, kam lediglich auf 10,3 Prozent.

Der 41-jährige Soldat Baumgartner, der vor allem als Fußballtrainer große Bekanntheit genießt, holte 603 der 672 gültigen Stimmen. Sein Kontrahent Wirsing bekam 69 Stimmen. Von den 1135 Wahlberechtigten gaben 695 ihre Stimme ab, was einer Wahlbeteiligung von 61,2 Prozent entspricht. Von den 695 Stimmen waren 23 ungültig.

Baumgartner folgt damit auf Egon Eckhardt (SPD), der der Gemeinde 26 Jahre lang vorstand und aus gesundheitlichen Gründen zum 30. April zurückgetreten war. Nach Eckhardts Rücktritt hatte die Erste Beigeordnete Iris Buch (FWG) die Geschäfte geführt. Die Kommunalwahlen hatten 2024 der FWG (Freie Wähler Gemeinschaft) im Gemeinderat die absolute Mehrheit beschert. Die FWG kommt auf neun Sitze, die SPD auf vier und die CDU auf drei.

Den Sonntag über sei er doch deutlich angespannter gewesen als gedacht, berichtet Baumgartner dem Oeffentlichen Anzeiger. „Dass es so deutlich wird, hatte ich nicht erwartet. Beim Fußball ist alles kalkulierbarer als bei einer Urwahl“, so Baumgartner. „Das war ein Teamsieg. Es freut mich, dass die ganze Arbeit, die die FWG geleistet hat, Früchte getragen hat.“ Am 12. August soll Baumgartner ins Amt des Bürgermeisters eingeführt werden.