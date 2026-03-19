Neuer Zahnarzt in Kirn Er will den Patienten ein Lächeln ins Gesicht zaubern Lena Reuther 19.03.2026, 11:00 Uhr

i Zahnarzt Ali Abedi in seiner Praxis in Kirn. Mirela-Maria Frangulea

Zahnarzt Ali Abedi ist vor wenigen Wochen mit seiner Praxis in der Binger Landstraße in Kirn eingezogen. Unsere Zeitung hat nachgefragt, ob der Mediziner als Kind eigentlich Angst vor einem Zahnarztbesuch hatte und welchen Hobbys er nachgeht.

Seit einigen Wochen gibt es in Kirn die neue Zahnarztpraxis Yasmile, bei der der Fokus besonders auf modernen Technologien liegt. Hinter dem Konzept steht Inhaber und Zahnarzt Ali Abedi. Unsere Zeitung hat ihn gefragt, wieso er eigentlich diesen Beruf gewählt hat und ob er als Kind Angst vor einem Besuch beim Zahnarzt hatte.







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