Schockanrufe haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Das weiß auch Gert Kühner, Seniorensicherheitsberater im Kreis Bad Kreuznach. Der 78-Jährige sensibilisiert Senioren für verschiedene Betrugsversuche und möchte so vorbeugen.

Potenzielle Betrugsversuche lauern etwa am Telefon, im Internet und an der Haustür. Dafür sensibilisieren Seniorensicherheitsberater im Kreis Bad Kreuznach. Einer von ihnen ist Gert Kühner aus Bad Sobernheim. Er berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung von seinen Erfahrungen in dem Ehrenamt. Der 78-Jährige engagiert sich seit 2014 und ist damals durch einen Aufruf in der Zeitung darauf aufmerksam geworden, erzählt er.

Nach einer dreitägigen Ausbildung in Bad Kreuznach durch das Polizeipräsidium Mainz ging es los. Zu diesem Zeitpunkt waren es 26 Seniorensicherheitsberater für den Landkreis – aktuell sei nur noch ein Bruchteil davon aktiv. Teils sind Leute verstorben, andere haben schlicht eine Altersgrenze erreicht, erklärt Kühner.

Vielfältiges Aufgabengebiet

„Eine ganze Menge“ gehört zu seinen Aufgaben, sagt der 78-Jährige. Mehrere Mappen mit Infomaterial hat er sich angelegt. Informationen, die er weitergeben kann, holt er sich von den Plattformen der Polizeien aus ganz Deutschland. Bis zur Pandemie habe Kühner jeden Monat eine Sprechstunde angeboten. „Hauptsächlich kamen Leute, bei denen schon mal ein Kontaktanruf stattgefunden hat und die sich Gott sei dank richtig verhalten haben“, sagt er und verweist damit auf versuchte Betrügereien übers Telefon. „Weit über 1000 Menschen“ hat Kühner bisher beraten. Hauptsächlich ist er in Bad Sobernheim beziehungsweise der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan aktiv.

Schockanrufe haben in den vergangenen Jahren im Kreis Bad Kreuznach insgesamt zugenommen, weiß der Seniorensicherheitsberater. Gleichzeitig seien sie aktuell die häufigste Art der Betrugsversuche. Wenn sich etwa ein vermeintlicher Polizist am Telefon meldet, sei gerade bei älteren Menschen die Reaktion: „Um Gottes willen, die Polizei!“, weil sie besonders viel Respekt vor den Beamten haben, meint der 78-Jährige. Besonders perfide: Häufig werde die 110 auf dem Telefon eingespielt. „Früher konnte man mit der analogen Technik so etwas gar nicht machen“, erklärt Kühner, der in der Telekommunikationstechnik gearbeitet hat.

„Nicht nur Senioren werden Opfer, sondern sogar jüngere Leute.“

Gert Kühner, Seniorensicherheitsberater

Die Sicherheitsberater stehen in engem Austausch mit der Polizei: „Wir haben einen sehr guten Kontakt.“ Etwa sei die Kriminalpolizei mal auf ihn zugekommen, damit er mit jemandem Kontakt aufnimmt, der durch eine Diebesbande geschädigt wurde. Er sollte diese Person beraten, wie man sich richtig verhält, berichtet er. Darüber hinaus unterstütze die Polizei auch bei Infoveranstaltungen, um Fragen der Bürger zu beantworten. Außerdem habe er mit der Polizei Kirn erreicht, dass sie sich einmal im Jahr zum Austausch treffen.

Als Experte weiß er: „Nicht nur Senioren werden Opfer, sondern sogar jüngere Leute.“ Gerade bei den sogenannten Schockanrufen habe er mitbekommen wie man Väter oder Großväter versucht hat reinzulegen. Oft gehe es etwa um einen Unfall der Tochter, und es werde eine Kaution verlangt, damit diese nicht ins Gefängnis muss. Meist spiele sich das Szenario im Ausland ab. Häufig sind die Angehörigen so schockiert, dass sie das Geld auftreiben, ohne vorher mal innerhalb der Familie nachzufragen, erklärt der Sicherheitsberater. Trotz der öffentlichen Aufmerksamkeit auf dem Thema, etwa in Zeitungen und im Fernsehen, kommen solche Szenen trotzdem noch vor, sagt Kühner. Insgesamt seien ältere Menschen eher gefährdet auf Betrugsmaschen hereinzufallen als jüngere, meint er.

Austausch mit der Polizei

Kühner steht gemeinsam mit zwei weiteren Seniorensicherheitsberatern als Ansprechpartner im Verbandsgemeindeblatt. Über weitere Mitstreiter, gerade in der VG Nahe-Glan, würde er sich freuen, sagt er. Hin und wieder kommen Vorsitzende von Gruppen auf ihn zu und bitten um eine Beratung, erläutert er. Häufig melden sich auch Einzelpersonen bei ihm, die beispielsweise bereits einen Schockanruf erhalten haben. Das gibt Kühner der Polizei weiter. „Es ist ganz wichtig, dass die Polizei weiß, wenn an einem Ort Anrufer aktiv sind“, betont der Experte.

„Es freut mich, wenn ich ältere Leute beraten kann“, lautet Kühners Motivation. Eigentlich wollte er mit 80 Jahren aufhören, hat sich aber dazu entschieden weiterzumachen. „Es ist eine sehr interessante Tätigkeit“, resümiert der 78-Jährige. Vor allem mit Blick auf Künstliche Intelligenz müsse er selbst auch regelmäßig dazulernen, immer am Ball bleiben, sagt er. Einen Großteil seiner Freizeit widmet er dem Ehrenamt.

Seine Tipps, um Menschen für die Themen zu sensibilisieren: Zeitung lesen, Berichte im Fernsehen schauen und „sehr vorsichtig am Telefon sein“, denn: „Es wird viel versprochen“, weiß Kühner. Gerade bei vermeintlichen Gewinnspielen und ausländischen Rufnummern sei Vorsicht geboten.

Seniorensicherheitsberater Gert Kühner ist zu erreichen unter Tel. 06751/5220.

Was sind Schockanrufe?

Bei sogenannten Schockanrufen geben sich Täter laut Bundeskriminalamt (BKA) „nicht nur als nahe Angehörige aus, die sich in einer Notlage befinden, sondern bedrängen ihre Opfer auch massiv, indem sie bei weiteren Anrufen vorspielen, staatliche Institutionen zu vertreten, etwa Polizeien oder Staatsanwaltschaften“. Dabei werde suggeriert, dass die angerufene Person unverzüglich finanziell helfen müsse. „Oft wird vorgespielt, dass ein Angehöriger eine Straftat oder einen Verkehrsunfall verursacht habe und ihm nun eine Gefängnisstrafe drohe“, so das BKA. Deshalb werden die Betroffenen unter Druck gesetzt, um etwa eine vermeintliche Kaution zu zahlen.