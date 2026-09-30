Gesellschaft für Bad Münster
Entwicklung vorantreiben wie einst die Kreuznacher BKEG
Das Sal-Quartier - die einstige Paracelsusklinik am Rande des Kurparks - scheint während des Rohbaus in einen Dornröschenschlaf
Das Sal-Quartier - die einstige Paracelsusklinik am Rande des Kurparks - scheint während des Rohbaus in einen Dornröschenschlaf gefallen zu sein.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Im Bad Münsterer Ortsbeirat wurde die Idee der SPD diskutiert, die Entwicklung am Rheingrafenstein so wie einst die Kreuznacher BKEG voranzutreiben. 

Lesezeit 2 Minuten
Die SPD-Fraktion im Ortsbeirat Bad Münster am Stein-Ebernburg könnte sich eine BME-Entwicklungsgesellschaft ähnlich der BKEG (Bad Kreuznacher Entwicklungsgesellschaft), die einst die amerikanischen Liegenschaften vermarktete, vorstellen. Die Genossen schlugen vor, darüber im Ortsbeirat nachzudenken, was nun auch in einer kommenden Ortsbeiratssitzung geschehen soll.
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