Im Bad Münsterer Ortsbeirat wurde die Idee der SPD diskutiert, die Entwicklung am Rheingrafenstein so wie einst die Kreuznacher BKEG voranzutreiben.
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Die SPD-Fraktion im Ortsbeirat Bad Münster am Stein-Ebernburg könnte sich eine BME-Entwicklungsgesellschaft ähnlich der BKEG (Bad Kreuznacher Entwicklungsgesellschaft), die einst die amerikanischen Liegenschaften vermarktete, vorstellen. Die Genossen schlugen vor, darüber im Ortsbeirat nachzudenken, was nun auch in einer kommenden Ortsbeiratssitzung geschehen soll.