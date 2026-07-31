Bad Kreuznacher Eventreihe
Entspannte Stimmung beim letzten Nahe-Chill 2026
Dieses Quartett hatte bei bestem Wetter und mit Lorenz-Wein richtig Spaß: Rund 1000 Besucher kamen am Donnerstag zum letzten Nah
Dieses Quartett hatte bei bestem Wetter und mit Lorenz-Wein richtig Spaß: Rund 1000 Besucher kamen am Donnerstag zum letzten Nahe-Chill 2026.
Josef Nürnberg

Da stimmt einfach alles – die Location, das Programm und die Stimmung: Zum letzten Mal für 2026 trafen sich die Fans des Nahe-Chills unter den großen Platanen am Mühlenteich und genossen Wein und Stimmung. 

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Ein wenig Wehmut schwang bei manchem Fan des Nahe-Chill – dem verlängerten Angebot des Feierabendmarktes – am Donnerstag schon mit. Denn zum letzten Mal in diesem Jahr ließen Wein- und Musikfreunde auf dem Wörth zwischen der Pauluskirche den Donnerstagabend in entspannter Atmosphäre ausklingen.
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