Nachruf auf Karl Thorn
Entscheidend war für ihn stets der Mensch
Seine Laufbahn führte Karl Thorn durch verschiedene verantwortungsvolle Positionen bis an die Spitze der Verbandsgemeinde Rhein-
Seine Laufbahn führte Karl Thorn durch verschiedene verantwortungsvolle Positionen bis an die Spitze der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe, hier bei seiner Wahl zum Bürgermeister im Jahr 2014. Am Samstag verstarb er im Alter von 69 Jahren.
Edgar Daudistel

Ein Leben für die Region und deren Menschen – der plötzliche Tod von Karl Thorn hinterlässt eine große Lücke. Der 69-Jährige verstarb bei einer Benefiz-Veranstaltung, die er von Anfang an unterstützt hatte.

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Mit großer Bestürzung wurde die Nachricht vom plötzlichen Tod von Karl Thorn aufgenommen. Sein unerwartetes Ableben im Alter von 69 Jahren, während des Steeger Spenden-Fahrrad-Marathons am Samstag, hat viele Menschen tief erschüttert. Dort, wo er als begeisterter Teilnehmer und Unterstützer von Beginn an aktiv war, endete viel zu früh das Leben eines Menschen, der sich mit außergewöhnlichem Engagement für seine Mitmenschen und seine Heimatregion ...

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