Zum Weltgästeführertag Entdeckungsreise mit offenen Augen durch Bad Sobernheim Wilhelm Meyer 25.02.2026, 17:00 Uhr

i Wer den Blicken der Teilnehmer folgt, entdeckt das alte Wappen im der Rathauswand Wilhelm Meyer

Versteckte Details, rätselhafte Inschriften und vergessene Geschichten – wer mit offenen Augen durch Bad Sobernheim geht, entdeckt eine Stadt voller Überraschungen. Beim Weltgästeführertag zeigten Stadtführer, was selbst Einheimische oft übersehen.

Die Stadtführung zum Weltgästeführertag hat in Bad Sobernheim schon eine beachtliche Tradition. Immer rund um den 21. Februar machen sich engagierte Stadtführer in der ganzen Welt auf, nicht allein Gäste auf Schätze ihres Ortes aufmerksam zu machen, sondern gleichwohl Einheimischen ihre Heimat näherzubringen.







