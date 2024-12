Kirn will nicht zahlen Ensminger lehnt Beitrag für Holzbrücke ab 12.12.2024, 11:30 Uhr

i Im ersten Obergeschoss des Kirner Rathauses hätten die VG-Werke Platz - so jedenfalls hatte es die Fusionsplanung im Auge. Aber das wird wohl noch dauern... Robert Neuber

Die Holzbrücke zur Cramer´schen Mühle bei Kallenfels und der Umzug der VG-Werke ins Kirner Rathaus waren Themen im Stadtrat.

Die Verbandsgemeindewerke, so sah es die „Fusionsfolgevereinbarung“ zumindest vor, sollte zum 31. Dezember des Jahres 2023 ins erste Obergeschoss des Kirner Rathauses ziehen. Werkleiter Jochen Stumm brachte nun, also ein Jahr später, mal einen Plan beauftragter Architekten in den Stadtrat, der die Aufteilung des Obergeschosses für eine Nutzung von aktuell 24 Mitarbeitern darstellte.

