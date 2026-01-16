Reformen in Bad Münster Ensminger-Busse: Neues Konzept für Weihnachtsmarkt Robert Neuber 16.01.2026, 16:00 Uhr

i Birgit Ensminger-Busse warnt davor, sich mit den Problemen der Vergangenheit aufzuhalten. Sie möchte nach vorne blicken. CDU Bad Kreuznach

Birgit Ensminger-Busse, Ortsvorsteherin von Bad Münster am Stein-Ebernburg, mahnt zu grundlegend neuen Strukturen des Verkehrsvereins Rheingrafenstein sowie des Weihnachtsmarkts und des Mittelalterfests.

Die kürzlich versandte Einladung des Verkehrsvereins Rheingrafenstein zum Workshop am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Januar, hat Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse zu einer Erwiderung veranlasst. Die im vorwurfsvollen Ton gehaltenen Formulierungen im Schreiben des Vereins entsprechen exakt dem, was Ensminger-Busse endlich hinter sich lassen möchte – nämlich einer fortdauernden, verbitterten Rückwärtsgewandtheit: „Wir sollten nicht immer ...







