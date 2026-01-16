Birgit Ensminger-Busse, Ortsvorsteherin von Bad Münster am Stein-Ebernburg, mahnt zu grundlegend neuen Strukturen des Verkehrsvereins Rheingrafenstein sowie des Weihnachtsmarkts und des Mittelalterfests.
Lesezeit 2 Minuten
Die kürzlich versandte Einladung des Verkehrsvereins Rheingrafenstein zum Workshop am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Januar, hat Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse zu einer Erwiderung veranlasst. Die im vorwurfsvollen Ton gehaltenen Formulierungen im Schreiben des Vereins entsprechen exakt dem, was Ensminger-Busse endlich hinter sich lassen möchte – nämlich einer fortdauernden, verbitterten Rückwärtsgewandtheit: „Wir sollten nicht immer ...