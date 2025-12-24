Senioren aus Bad Münster Endlich keine Bomben mehr: So war Weihnachten 1945 Josef Nürnberg 24.12.2025, 13:00 Uhr

i Doris Helmstädt, die heute in BME lebt, erinnert sich gut daran, dass das Weihnachtsfest 1945, das sie in ihrer Heimat Darmstadt feierte, ein Fest war, an dem es keine Fliegeralarme mehr gab. Josef Nürnberg

Heute leben sie in der WG am Kurpark in Bad Münster-Ebernburg: Vier Senioren erinnern sich an die erste Friedensweihnacht 1945 – an Väter, die im Krieg geblieben sind oder in Gefangenschaft waren, an schlichte Geschenke und die Christmette.

Vor 80 Jahren konnten die Menschen nach sechs Jahren Krieg endlich wieder in Frieden Weihnachten feiern. Wie erlebten Menschen aus der Region, die damals teils noch Kinder waren, die erste Friedensweihnacht im Jahr 1945? Ruth Kuntke , damals 15 Jahre alt, die heute in der WG am Kurpark in Bad Münster am Stein lebt, erinnert sich noch gut an ihr Geschenk an Weihnachten 1945.







