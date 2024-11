Bad Sobernheimer Stadtrat Endlich abgehakt: Ausschüsse und Formalien stehen 14.11.2024, 16:33 Uhr

i In den Sitzungen des Stadtrats sind die Zuschauerplätze meist gut gefüllt. So war es auch am Mittwochabend im Kaisersaal. Allerdings hielten nur die wenigsten Zuschauer bis zum Ende der mehr als dreistündigen Sitzung durch. Silke Jungbluth-Sepp

Im Juni waren Kommunalwahlen, und nach einigen Anlaufschwierigkeiten ist Bad Sobernheim endlich in jeder Hinsicht voll handlungsfertig. Die letzten beiden Ausschüsse sind besetzt, die Formalien abgehakt. Für Stadtchef Ruegenberg gab es Gegenwind.

Lange hat es gedauert, aber fünf Monate nach der Kommunalwahl hat auch die Stadt Bad Sobernheim alle ihre Ausschüsse gebildet sowie sämtliche Nach-Wahl-Formalien abgearbeitet – und ist nun endlich in jeder Hinsicht voll handlungsfähig.Neben dem Bauausschuss und dem Rechnungsprüfungsausschuss, die in der Oktobersitzung gewählt worden waren, stimmte der Stadtrat am Mittwochabend auch über die Mitglieder für den Haupt- und Finanzausschuss ab, der ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen