Ende für eine kulturelle Institution

Die Burg Layer Trollbühne gibt am 6. Dezember ihre letzte Vorstellung - dann schließt sich nach 18 Jahren Kulturarbeit der Vorhang. Für Intendant Frank Reinhardt ist es ein Zeichen für eine seit der Corona-Pandemie geschädigte Kulturszene.
Lesezeit 3 Minuten
Beim eindrucksvollen Konzert „Harfe trifft auf Soul & Pop“, das die Binger Sängerin Menna Mulugeta und ihr ehemaliger Lehrer Gernot Blume auf der Troll-Bühne im Burg Layer Weingut Dr. Höfer gaben, waren nur rund 28 der 66 Stühle besetzt. Leider keine Ausnahme, denn auch andere attraktive Veranstaltungen, die Intendant Frank Reinhardt dort präsentierte, fanden nur noch geringe Resonanz.