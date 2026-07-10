Die Schließung der Metzgerei Bregenzer sorgt in Bad Sobernheim für Enttäuschung. Aber es habe am Ende die Kraft gefehlt, so Ralf Bregenzer. Er wird noch Vereine und andere Abnehmer beliefern, möglicherweise das Geschäft auch einmal im Monat öffnen.
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Das Bedauern in der Bevölkerung über die Schließung des letzten verbliebenen Fleischereiladens in Bad Sobernheim ist enorm. „Die Resonanz war riesengroß“, bestätigt Inhaber Ralf Bregenzer. Ende Juni hatte die Metzgerei letztmals geöffnet, seitdem sind die Jalousien an dem Geschäft in der mittleren Großstraße heruntergelassen.