Bad Sobernheimer Handwerk
Ende der Metzgerei Bregenzer sorgt für Bedauern
Senior Ferdinand Bregenzer (links) und Junior Ralf Bregenzer (rechts) vor mehr als 30 Jahren im Kirner Schlachthof. Mit auf dem
Senior Ferdinand Bregenzer (links) und Junior Ralf Bregenzer (rechts) vor mehr als 30 Jahren im Kirner Schlachthof. Mit auf dem Bild Fleischbeschauer Dr. Jochen Schröder und im Hintergrund Metzger Rudi Bauer aus Oberhauen.
Archiv Bregenzer

Die Schließung der Metzgerei Bregenzer sorgt in Bad Sobernheim für Enttäuschung. Aber es habe am Ende die Kraft gefehlt, so Ralf Bregenzer. Er wird noch Vereine und andere Abnehmer beliefern, möglicherweise das Geschäft auch einmal im Monat öffnen. 

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Das Bedauern in der Bevölkerung über die Schließung des letzten verbliebenen Fleischereiladens in Bad Sobernheim ist enorm. „Die Resonanz war riesengroß“, bestätigt Inhaber Ralf Bregenzer. Ende Juni hatte die Metzgerei letztmals geöffnet, seitdem sind die Jalousien an dem Geschäft in der mittleren Großstraße heruntergelassen.
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