Vinum-Preis nach Monzingen Emrich-Schönleber ist „Weingut des Jahres“ Norbert Krupp 04.11.2026, 18:00 Uhr

i Frank Schönleber (Mitte) freute sich, dass ihm die Vinum-Chefredakteure Matthias F. Mangold (rechts) und Harald Scholl (links) die Urkunde über die Auszeichnung als „Weingut des Jahres“ überreichten. Norbert Krupp

Das Monzinger Weingut Emrich-Schönleber ist als „Weingut des Jahres“ ausgezeichnet worden. Der Betrieb, die dahinter stehende Persönlichkeit und die Weinkollektion hatten die Jury des Vinum-Guides überzeugt.

Überraschung bei der Präsentation des Vinum Weinguide Deutschland 2027 in Hattenheim im Rheingau: Die Redaktion des Weinführers zeichnete das Monzinger Weingut Emrich-Schönleber als „Weingut des Jahres“ aus. Frank Schönleber nahm auf der Bühne die Urkunde entgegen, die ihm die Chefredakteure Matthias Mangold und Harald Scholl überreichten.







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