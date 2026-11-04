Das Monzinger Weingut Emrich-Schönleber ist als „Weingut des Jahres“ ausgezeichnet worden. Der Betrieb, die dahinter stehende Persönlichkeit und die Weinkollektion hatten die Jury des Vinum-Guides überzeugt.
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Überraschung bei der Präsentation des Vinum Weinguide Deutschland 2027 in Hattenheim im Rheingau: Die Redaktion des Weinführers zeichnete das Monzinger Weingut Emrich-Schönleber als „Weingut des Jahres“ aus. Frank Schönleber nahm auf der Bühne die Urkunde entgegen, die ihm die Chefredakteure Matthias Mangold und Harald Scholl überreichten.