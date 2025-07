In unserer Serie „Unser (kleines) Paradies“ führen wir Leser an spektakuläre, aber oft versteckte und vergessene Orte im Naheland. Heute geht´s ins Hahnenbachtal in Spalten, Stollen, über Bäche und zu einsamen Ruinen. Perfekt für Abenteurer!

Naturerlebnis mit Bildung verknüpfen, so wie es der Wassererlebnispfad im Hahnenbachtal mit diversen Informationstafeln bietet – ja, das ist politisch korrektes Wandern, attraktiv für pensionierte Gymnasiallehrer, die ihre Enkel zu braven Referenten in der nächsten Geografiestunde erziehen wollen. Doch hey! Es gibt sie noch, die Huckleberry Finns und Tom Sawyers, die detektivischen Emils und die wilden Pippi Langstrumpfs im Nahetal, sie wollen Abenteuer – da helfen wir gerne ...

i Sehr tief in den Fels hinein geht es im Stollen am Brüntgesberg nicht, und vor allem muss man sich den kleinen Raum mit vielen Mücken teilen. Robert Neuber

Vom Forellenhof bei Rudolfshaus geht es am Hahnenbach entlang, bis der Weg hinauf zur Schmidtburg führt. Nach deren Erkundung geht es „into the wild“. Von der Burg wieder 200 Meter bergab zum Wassererlebnispfad und ihm folgen. Nach 400 Metern geht es rechts in den grausig-dunklen Fels. Die einstigen Bergwerker haben die Karstspalte genutzt, um einen Versuchsstollen hineinzutreiben.

i Das ist der Eingang des Schieferstollens an der Ingerhell über dem Hahnenbach. Robert Neuber

Zunächst geht es etwa 20 Meter in die Felsspalte hinein, dann muss ein felsiger Absatz erklommen werden. Hat man die etwa einen Meter hohe Stufe bewältigt, steht man im fachmännisch gehauenen Stollengang. Einen Abzweig gibt es hier nicht, der Gang ist mannsbreit und mannshoch, und nach 15 Metern ist Schluss. Übrigens ist man hier beileibe nicht allein, denn Myriaden von Motten und Mücken flirren umher – besser nicht zu tief über den Mund einatmen ...

i Die natürliche Felsspalte wurde von den Bergwerkern genutzt, um einen Stollen in den Fels zu treiben. Robert Neuber

Uns lockt das nächste Abenteuer: Wir folgen dem „Wassererlebnispfad“ und der „Traumschleife Hahnenbachtaltour“ weiter, und nach etwa 1,8 Kilometern führt ein steiler Pfad links hinauf zur rätselhaften Hellkirch-Ruine. Doch stop! Dort kommen wir später hin. Wir folgen zunächst der mit einem blau-weißen Schild „Europäischer Fernwanderweg (Atlantik – Böhmerwald)“ und einem grünen Schild „Hunsrückhöhenweg“ markierten Trasse. Nach 130 Metern geht es nach links, und 200 Meter weiter findet sich rechts der nächste Schlund. Dieser Stollen im auf Flurkarten „Ingerhell“ genannten Hügel findet sich auf keiner Karte. Ein kleines Geheimnis.

i Im Ingerhell-Stollen findet sich dieser kleine Abzweig nach links. Er führt in eine Grotte, wo Schiefer geschlagen wurde. Robert Neuber

Und er ist herrlich duster, denn es geht gut 60 Meter tief in den Fels. Nach knapp 20 Metern weitet sich der schmale Gang zu einem Raum, von dem ein Stollen links in eine noch größere Halle führt. Von dort führt ein weiterer Stollen vier Meter in den Fels. Wir kehren zum Hauptstollen zurück und folgen ihm geradeaus in die Tiefe. Nach zehn Metern muss ein Schutthaufen überwunden werden, dahinter geht es rund zwölf Meter hinein ins Dunkle, dann ist Schluss.

i An die 60 Meter geht es in den zweiten von uns insipizierten Stollen hinein. Robert Neuber

Es liegen noch an einigen Stellen Haufen von Schieferplatten, die von Bergarbeitern hier deponiert wurden. Aber offenbar war diese Grube keine besonders interessante Abbaustätte, denn es gibt im Hahnenbachtal deutlich tiefere Anlagen.

i An den Seiten des Ingerhell-Stollens stapeln sich noch die geschlagenen Schieferplatten. Robert Neuber

Nach Erkundung dieses Stollens dem Weg rund 500 Meter folgen, bis es an einem Platz mit einem Baum links bergab geht – die Beschilderung ist „Hunsrückhöhenweg“ (grün) und „Europäischer Fernwanderweg“ (weiß/blau). Nach rund 250 Metern ist man im Tal und folgt dem Holzschild „Bundenbach“ nach links – der Weg führt, gesichert mit einem Halteseil, herrlich auf ein paar Felsbrocken über den Hahnenbach. Und dort steht man in Blickersau – einem Örtchen, das im Mittelalter (Mitte des 16. Jahrhunderts) vom wilden Hahnenbach fortgeschwemmt wurde und seitdem nur noch als Gedenkstein existiert.

i Die geheimnisvollen Reste der Ruine Hellkirch über dem Hahnenbach - mit herrlichem Aussichtspunkt Robert Neuber

Nun dem Saar-Hunsrück-Steig-Schildern folgen, und es geht zum Schiefer-Steinbruch Sinsenbach mit schön hergerichteten Pano-Punkt, dann hinab über den Hahnenbach steil hinauf zur Ruine Hellkirch. Es ist ein kleines, viereckiges Gemäuer, von dem nur noch ein U steht. Was seine Funktion war, ist nicht geklärt. War es eine Festung? Oder eine Kapelle? Und liegt unter der Hellkirch tatsächlich eine goldene Kutsche, so wie es die Sage erzählt? Wie dem auch sei: Der sagenhaft schöne Aussichtspunkt ist für Naturfreunde im Naheland ein Muss.

i Die Querung des Hahnenbachs dort, wo früher mal das Örtchen Blickersau stand, ist ein kleines Abenteuer. Robert Neuber

Dem Weg von hier aus folgen, und man erreicht die Kuppe, die man vom Hinweg kennt. Nun einfach der bekannten Strecke zurückmarschieren zum Forellenhof. Einkehr empfohlen, guten Appetit!

i Der Schiefersteinbruch am Sinsenberg bei Bundenbach - heute Panorama satt Robert Neuber

