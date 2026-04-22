Die Schlosserei Pauly in Meckenbach und Kirn gibt es seit 40 Jahren und zählt mittlerweile 60 Mitarbeitende. Die 20-Jährige Emely Selzer aus Fischbach muss sich im „recht groben Schlosser-Metier“ durchsetzen.
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Die Schlosserei Pauly setzt seit Jahren verstärkt auf eine fundierte, attraktive Ausbildung. „Da lag ganz viel brach“, denkt Chef Ingo Pauly laut nach. Mit Fug und Recht darf sich das Unternehmen „Hidden Champion“ nennen, denn als er vor 40 Jahren als „Vater-Sohn-Betrieb“ einstieg, waren sieben Handwerksleute tätig.