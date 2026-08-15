Noch sechs Tage bis zum Start „Em Quacke Nick sei Johrmarktsbrigg“ im Maßstab 1:87 Marian Ristow 15.08.2026, 06:05 Uhr

i Das Diorama, das Thomas Deller gebaut hat, zeigt die Jahrmarktsbrücke von Handwerker Nikolaus Quack. In das künstliche Naheufer wurden echte Nahesteine verbaut. Thomas Deller

Thomas Deller baut den Bad Kreuznacher Jahrmarkt im Miniaturformat nach – mit originalen Steinchen vom Naheufer und Kreuznacher Originalen. Warum sein Herz besonders für eine Geisterbahn und eine legendäre Brücke schlägt.

Das ganze Jahr über schneidet, klebt, sägt und hämmert Thomas Deller an seinem Mini-Jahrmarkt. Bereits mehrfach haben wir über den 57-jährigen Exil-Bosenheimer berichtet, der schon lange in Neckarsulm lebt. Der Jahrmarktsfan aus der Ferne baut das bekanntlich schönste Volksfest der Welt im Maßstab 1:87 nach.







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