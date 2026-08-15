Thomas Deller baut den Bad Kreuznacher Jahrmarkt im Miniaturformat nach – mit originalen Steinchen vom Naheufer und Kreuznacher Originalen. Warum sein Herz besonders für eine Geisterbahn und eine legendäre Brücke schlägt.
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Das ganze Jahr über schneidet, klebt, sägt und hämmert Thomas Deller an seinem Mini-Jahrmarkt. Bereits mehrfach haben wir über den 57-jährigen Exil-Bosenheimer berichtet, der schon lange in Neckarsulm lebt. Der Jahrmarktsfan aus der Ferne baut das bekanntlich schönste Volksfest der Welt im Maßstab 1:87 nach.